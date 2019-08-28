 PEN Ahmet Altan′ı onur üyesi ilan etti | ALMANYA | DW | 19.11.2019

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ALMANYA

PEN Ahmet Altan'ı onur üyesi ilan etti

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya şubesi tutuklu yazar Ahmet Altan’ı onur üyesi ilan etti. Kuruluş Türkiye'ye Altan’ı "derhal ve koşulsuz serbest bırakma" çağrısı yaptı.

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan

Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) Almanya Merkezi tutuklu yazar ve gazeteci Ahmet Altan’ı onur üyesi ilan etti. PEN Almanya Merkezi Başkan Yardımcısı Ralf Nestmeyer, "İlgili Türk makamlarından, onur üyemiz Ahmet Altan'ın derhal ve koşulsuz olarak cezaevinden tahliye etmesini talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Altan’ın Türkiye'de siyasi gerekçelerle hapiste tutulduğunu söyleyen Nestmeyer, "Bu ne meşru ne de kabul edilebilir" dedi.

PEN Almanya Merkezi, Türkiye'de yargının "keyfi kararlarının siyasi nedenlere dayandığına" dikkat çekerek bunun "hukuk devletiyle çeliştiğini, Türk rejiminin despot karakterini de gözler önüne serdiğini" savundu.

Vaclav Havel’in de bir zamanlar onur üyesi olduğu PEN Almanya Merkezi’nin günümüzdeki diğer onursal üyeleri arasında Anabel Hernández ve tutuklu HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da yer alıyor.

Gülen yapılanmasının medya ayağına yönelik 4 Kasım'da görülen davada tutuklu sanıklardan Ahmet Altan "örgüte yardım" suçundan 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak ise "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak her ikisinin de tahliyelerine karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 6 Kasım'da, tahliye kararının kaldırılması için itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırarak yakalama kararı çıkarmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan Altan 13 Kasım tarihinde yeniden tutuklanmıştı.

DW, epd/ DA,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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