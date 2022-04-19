Pençe Kilit Operasyonu'nda bir asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Pençe 1", "Pençe 2" ve "Pençe Kartal" operasyonlarının devamı olarak dün Irak'ın kuzeyinde başlattığı "Pençe Kilit" operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgesinde bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın PKK üyeleri tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

32 yaşındaki Ömer Delibaş'ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Delibaş için bir taziye mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Nisan'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.

DW / EC,ET