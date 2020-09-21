Pelin Ünker'e açılan tazminat davası reddedildi

Dünyanın en zengin iş insanlarının Malta'daki off-shore hesaplarına ilişkin bilgileri açığa çıkaran "Paradise Papers"a (Cennet Belgeleri) dayanarak Berat Albayrak ile Serhat Albayrak'ın Malta'daki Off-shore hesaplarıyla ilgili Cumhuriyet gazetesinde yazdığı haber nedeniyle gazeteci Pelin Ünker ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç hakkında Çalık Holding'in açtığı tazminat davası sonuçlandı.

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Pelin Ünker ile Orhan Erinç'e Çalık Holding'in açtığı 10 bin liralık maddi tazminat davası reddedildi.

Duruşmaya davacı vekili Tuğçe Karakaya ile Pelin Ünker ve Orhan Erdinç'in savunmasını üstlenen Abbas Yalçın katıldı.

Çalık Holding'in avukatı Karakaya, daha önceki taleplerini tekrar ederek davanın kabulünü, Ünker ve Erdinç'in avukatı Yalçın ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, detayları gerekçeli kararda daha sonra açıklanmak üzere davanın reddine karar verdi.

"Ceza davasında da düşme kararı verildi"

Mahkemenin kararıyla ilgili DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Sorumluluğum gereğince, haberi yapmadan önce Çalık Holding’e ulaştım ve yapacağım haberle ilgili görüşlerini aldım. Haberimde de bu açıklamaya olduğu gibi yer verdim" diyen Ünker, sözlerini "Ayrıca haber içeriğinde ısrarla Off-Shore şirket kurmanın suç olmadığını, yasal olduğunu ancak Bakanlar Kurulu hangi ülkelerin 'vergi cenneti' olduğunu açıklamadığı için yıllardır Hazine'nin gelir kaybına uğradığını belirtmiş olmama rağmen Çalık Holding, 'kamuoyunu yanıltma maksatlı, iyi niyetten uzak bir haber' olduğu iddiasıyla hem iftira suçlamasında bulundu hem de tazminat davası açtı" şeklinde sürdürdü.

Cennet Belgeleri'nde adı geçen elitler U2'dan Bono U2 solisti Bono, Cennet Belgeleri'nde adı geçen kişilerden. Belgelere göre Bono, ince elenip sık dokunmuş bir finansal işlem ağı vasıtasıyla Malta'daki Nude Estates isimli firmaya yatırım yaptı. Nude Estates, Litvanya'daki bir alışveriş merkezinin şüpheli ihalesine müdahil olmuş bir firma. Kaldı ki Malta görece rahat vergi politikasıyla meşhur. Bono'nun sözcüsüyse yolsuzluk iddialarını reddetti.

Cennet Belgeleri'nde adı geçen elitler ABD Ticaret Bakanı Ross Başkan Donald Trump'ın Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un adı belgelerde Rus doğalgaz firması Sibur'daki hisseleri bağlamında geçiyor. Ross Rusya'yla olan bağlantısını ABD Kongresi'nde verdiği ifadede açığa çıkarmamış olmakla suçlanıyor. Ross, söz konusu firma ABD'nin yaptırım uyguladığı firmalardan biri olmadığından ötürü bu bağlantısını açığa çıkarmak mecburiyetinde olmadığını söyledi.

Cennet Belgeleri'nde adı geçen elitler İngiltere Kraliçesi Elizabeth Kraliçe 2. Elizabeth de Cennet Belgeleri'nde adı geçenlerden. Kraliçe'nin, Lancaster Dükalığı üzerinden gelir elde ettiği ortaya çıktı. Belgelere göre, Dükalık Bermuda ve Cayman Adaları'ndaki offshore hesaplara 13 milyon dolar yatırım yaptı. Lancaster Dükalığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu yatırımların yasal olduğu söylendi.

Cennet Belgeleri'nde adı geçen elitler Almanya'nın eski başbakanı Schröder 1998'den 2005'e kadar Almanya Başbakanlığı görevini yürüten Gerhard Schröder'in adı belgelerde Rus-İngiliz enerji firması TNK-BP bağlamında geçiyor. Şirket vergi cenneti İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı. 2013 yılındaysa şirketi Rus devi Rosneft satın aldı. Schröder bugün bu firmanın yönetim kurulu başkanı.

Cennet Belgeleri'nde adı geçen elitler Kolombiya Devlet Başkanı Santos Belgelerde Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, Barbados'taki iki offshore firmanın direktörü olduğu belirtiliyor. Santos daha önce 2000 yılında finans bakanı olduğunda kendileriyle ilişkilerini kestiğini iddia etmişti.

Cennet Belgeleri'nde adı geçen elitler Zengin ünlülerin yaşam tarzları Cennet Belgeleri'ndeki ifşaların tamamı yasa dışı aktivite değil. Yine de dünya elitlerinin lüks mülkleri ve yaptıkları ilginç yatırımlara ışık tutuyorlar. Bunlar arasında Microsoft kurucularından Paul Allen'ın yatı da var mesela. Microsoft'a ek olarak Apple, McDonald's, Facebook ve Walmart'ın da dünyanın en büyük offshore hukuk hizmeti firmalarından Appleby'la bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

Cennet Belgeleri'nde adı geçen elitler Madonna'nın tıbbi malzemeleri Listede adı geçen en ilginç yatırımlardan biriyse şarkıcı Madonna'nın bir tıbbi malzeme firmasındaki hisseleri. Oyuncu Keira Knightley'nin de Jersey'deki bir emlak firmasında hissesi olduğu ortaya çıktı. Bakalım gelecek günlerde Cennet Belgeleri'ne küresel elitlerden nasıl tepkiler gelecek?



Açılan ceza davasında düşme kararı verildiğini vurgulayan Ünker, "İstinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, haberimin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığı ve bu nedenle de suç olmadığı gerekçesiyle hakkımda beraat kararı verdi ve bu karar kesinleşti. Aynı şekilde tazminat davasında da mahkeme, haberin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu gerekçesiyle tazminat talebini reddetti" bilgisini verdi.

Daha önce de Panama Papers haberleri nedeniyle dava açıldığına işaret ederek Ünker, "Daha önce yayınladığımız, Panama Papers yazı dizisinde Çalık Holding ve Berat Albayrak'ın isminin geçmesi sebebiyle de tazminat davası açılmış ve dava reddedilmişti. O karara karşı da istinaf başvurusu yapılmış ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince haberimizin ağır ve sert eleştiri kapsamında olduğu belirtilmiş ve istinaf başvurusunun reddine karar verilmişti" dedi.

Binali Yıldırım'ın çocukları da dava açmıştı

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) medya ortağı olan Cumhuriyet gazetesi, Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilen "Paradise Papers” belgelerini dünya çapında diğer medya kurumları ile eş zamanlı olarak yayınlamıştı.

Dünyanın en zengin iş insanlarının Malta'daki off-shore hesaplarına ilişkin bilgileri açığa çıkaran "Paradise Papers" haberlerinde, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkan ve Bülent Yıldırım'a ait şirketler olduğu da ortaya çıkmıştı. Pelin Ünker, Yıldırım'ın çocuklarının Malta'daki off-shore şirketlerini konu alan haberi nedeniyle geçen yıl görülen davada 8 bin 660 lira para cezası ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Pelin Ünker, 2018 yılından bu yana DW Türkçe muhabiri olarak çalışıyor.

DW/HS,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe