 Pekin Olimpiyatları′nı diplomatik düzeyde boykot çağrısı | DÜNYA | DW | 28.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Pekin Olimpiyatları'nı diplomatik düzeyde boykot çağrısı

243 sivil toplum kuruluşu hükümetlere 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını diplomatik düzeyde boykot etme çağrısı yaptı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları maskotları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları maskotları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın başlamasına sayılı günler kala 243 sivil toplum kuruluşu hükümetlere oyunları diplomatik düzeyde boykot çağrısı yaptı.

İnsan hakları örgütlerinin ortak açıklamasında "2022 Pekin Kış Olimpiyatları, Çin hükümetinin vahşet suçları ve diğer insan haklı ihlalleri eşliğinde başlıyor" denildi. Hükümetlerden diplomatik boykota katılmalarını isteyen sivil toplum kuruluşları, atletlere ve sponsorlara da Çin hükümetinin hak ihlallerini meşrulaştırmamaları çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çin Direktörü Sophie Richardson "Ev sahibi ülke uluslararası hukuku ihlal ederek vahim suçlar işlerken Olimpiyat Oyunları'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ileri sürdüğü gibi bir 'iyilik gücü' olması mümkün değildir" dedi.

İnsan hakları örgütleri, Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping yönetimi altında etnik ve dini azınlıklara muameleye, hak savunucuları, feministler, hukukçular ve gazetecilere yönelik cezai kovuşturmalara dikkat çekti. Ortak açıklamada "Hükümet Hong Kong'da bir zamanlar enerjik olan sivil toplumu zayıflattı, ifade özgürlüğünü, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğünü kısıtlamak için teknolojik imkanları kullanarak gözetlemeyi genişletti, uluslararası hukuku ihlal ederek zorunlu çalışmaya izin verdi" denildi.

Pekin Müslüman Uygur azınlığa yönelik muamele ve Hong Kong'da demokrasiyi kısıtlayıcı adımları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çekiyor. Aralarında ABD, İngiltere ve Avustralya'nın da olduğu çeşitli ülkeler Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik boykot çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Şubat tarihinde yapılacak açılış seremonisine katılacak siyasetçiler arasında.

dpa / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukrayna sınırına yakın bir alanda tatbikat yapan Rus askeri (Arşiv)

Güvenlik uzmanları: Rusya'nın işgal tehdidi ciddi

Ukrayna krizi konusunda DW'ye konuşan güvenlik uzmanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenleme tehdidinin "ciddi" olduğunu ve bu tehdidin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.  

FOTO-GALERİ

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  