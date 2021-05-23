Peker'in Mumcu ve Adalı iddialarına tepki: Araştırılsın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri ile ilgili iddialarının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş'ten'den açıklama geldi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Çete lideri bu iki cinayeti de derin devletin işlediğine ilişkin söylemlerde bulundu. Tabi bugün hem hükümetin hem de savcıların bir an önce harekete geçerek bu iddiaları araştırması ve ismi geçen şahısların sorgulanarak, gerçek failleri ortaya çıkarılması bizim öncelikli talebimiz. Bu kirlenmiş ilişki içerisinde bu iki gazeteci gibi başka faili meçhuller de bu sözde kişilerin parmakları var mı? Bunların ortaya çıkarılması ve gereken cezanın verilmesi gerekiyor" dedi.

Gökhan Durmuş

DİSK Basın-İş de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu cinayetlerin faillerini hep söyledik. Hep katile katil dedik. İpekçi’nin, Mumcu’nun, Göktepe’nin, Adalı’nın, Dink’in, Anter’in katilleri aynı. Şimdi içeriden itiraf geliyor. Artık susan herkes suç ortağıdır" ifadesine yer verdi.

Peker'in Uğur Mumcu suikastiyle ilgili olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı işaret ettiği videosunun ardından Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu da Twitter'den şu paylaşımı yaptı:

"Senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları yıkılsın duvar altıda kim kalırsa kalsın."

Peker Youtube kanalından paylaştığı yedinci videosunda, "Uğur Mumcu bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir. Ve eşine diyor ki: Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağıya iner" ifadelerini kullandı. 1996 yılında işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine de değinen Peker, cinayetin Mehmet Ağar-Korkut Eken'le bağlantılı bir grup tarafından işlendiğini öne sürdü.

ANKA,DW / HT,ET

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