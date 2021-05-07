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Pegida, açılımı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) olan sağ popülist hareket.
Pegida hareketi ilk kez 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden'de yürüyüş yapmıştı. O tarihten bu yana bazı istisnalar dışında pazartesi günleri Dresden'de gösterilerine devam ediyor. DW Türkçe'nin Pegida ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.