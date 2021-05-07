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Pegida

Pegida, açılımı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) olan sağ popülist hareket.

Pegida hareketi ilk kez 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden'de yürüyüş yapmıştı. O tarihten bu yana bazı istisnalar dışında pazartesi günleri Dresden'de gösterilerine devam ediyor. DW Türkçe'nin Pegida ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

15.07.2019, Sachsen, Dresden: Pegida-Demonstranten stehen anlässlich des Besuchs von Bundeskanzlerin Merkel vor dem Albertinum. Eineinhalb Monate vor der Landtagswahl in Sachsen besuchte Merkel hier ein Frauennetzwerktreffen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Alman istihbaratı İslam karşıtı hareketi kara listeye aldı 07.05.2021

Almanya'da İslam ve göç karşıtı Pegida hareketi, iç istihbarat tarafından "anayasaya aykırı aşırı sağ oluşum" ilan edildi. Bu kararla Pegida vakfı ile, bağlantılı kişi ve faaliyetlerin resmen izlenmesi mümkün olacak.
Demonstration für dei Rechte von Geflüchteten In über 90 Städten wurde heute für sichere Fluchtwege, eine schnelle und menschenwürdige Aufnahme in Deutschland und gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung protestiert. In Berlin versammelten sich Tausende gegenüber vom Kanzleramt, um dann unter dem Motto Notstand der Menschlichkeit am Innenministerium vorbei zum Hauptbahnhof zu laufen., Berlin Berlin Deutschland Mitte *** Demonstration for the Rights of Fugitives Today in over 90 cities there were protests for safe escape routes, a fast and humane reception in Germany and against the criminalization of sea rescue In Berlin thousands gathered opposite the Chancellors Office, to then walk past the Ministry of the Interior to the Central Station under the motto \Emergency of Humanity\, Berlin Berlin Germany Mitte

Banu Güven: Irkçı olarak anılmayı kim ister? 04.08.2019

"Pegida eylemlerine katılanların çoğu ırkçı olduğunu kabul etmiyor" diyen Banu Güven DW Türkçe için kaleme aldığı yazısında Türkiye ve Almanya’daki gizli ırkçılığı irdeliyor.

People attend a counter-demonstration as supporters of the anti-Islam movement PEGIDA (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West) stage a protest in Dresden, Germany, October 21, 2018. REUTERS/ David W. Cerny

Pegida’nın 4'üncü yıldönümüne karşı protesto 22.10.2018

Göç ve İslam karşıtı Pegida’nın kuruluşunun dördüncü yıldönümünde Dresden’da harekete karşı büyük bir gösteri düzenlendi. Çeşitli dernek ve sendikaların desteğiyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
01.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Teilnehmer der Kundgebung der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz versammeln sich vor dem Karl-Marx-Denkmal an dem ein Plakat mit der Aufschrift «Chemnitz ist weder grau noch braun» angebracht ist. Bei den für den 01.09.2018 angekündigten Demonstrationen rechnet die sächsische Polizei mit einer hohen Zahl von Teilnehmern. Foto: Ralf Hirschberger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Merkel’in Chemnitz’e gitmemesi sağcıların zaferi" 06.09.2018

DW'den Michaela Küfner, Merkel'in şu ana kadar aşırı sağcı grupların gösterileri nedeniyle tansiyonun yükseldiği Chemnitz'i ziyaret etmemiş olmasının bir hata olduğu görüşünde.

26.03.2017+++ Der Gitarrist Breiti (l-r) und der Sänger Campino der Band die Toten Hosen stehen am 26.03.2017 während eines Konzertes in einem privaten Bandproberaum in Chemnitz (Sachsen) im Rahmen ihrer Magical Mystery Tour auf einer improvisierten Bühne. Während dieser speziellen Konzertreihe besucht die Band ihre Fans zuhause. (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung, zu dpa-KORR «Nur zu Besuch: Tote Hosen starten Wohnzimmer-Tour» vom 27.03.2017) Foto: Gregor Fischer/dpa | Verwendung weltweit

Alman müzisyenlerden ırkçılığa karşı konser 03.09.2018

Almanya'nın Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesiyle başlayan yabancı düşmanı gösteriler ve karşı protestolar sürerken Almanya'nın ünlü müzik gupları ırkçılığa karşı barış çağrılarıyla konser verecek.
01.09.2018+++Chemnitz, Deutschland+++ 01.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Die Teilnehmer der Demonstration von AfD und dem ausländerfeindlichen Bündnis Pegida, der sich auch die Teilnehmer der Kundgebung der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz angeschlossen haben, ziehen durch die Stadt. Bei den für den 01.09.2018 angekündigten Demonstrationen rechnet die sächsische Polizei mit einer hohen Zahl von Teilnehmern. Foto: Ralf Hirschberger/dpa | Verwendung weltweit

Chemnitz’te gösterilere ara yok 02.09.2018

Geçen haftadan beri aşırı sağcıların meydanları doldurduğu Chemnitz’te Cumartesi günü 18 kişi yaralandı. Kentte Pazar ve Pazartesi günü ise ırkçılık karşıtı gösterilerin ağırlıkta olması bekleniyor.
CHEMNITZ, GERMANY - SEPTEMBER 01: People take part in a gathering under the motto: Heart Instead Of Baiting (Herz Statt Hetze) to counter a right-wing gathering that was to take place nearby on September 1, 2018 in Chemnitz, Germany. Two refugees, a Syrian and an Iraqi, are accused of having stabbed local resident Daniel Hillig following an altercation in the early hours of August 26. The death has sparked angry protests by locals as well as right-wing groups that have led to clashes with police and counter-protesters. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Chemnitz'te yabancı düşmanlığına karşı gösteri 01.09.2018

Geçen hafta aşırı sağcıların gövde gösterisi yaptığı Chemnitz’de yüzlerce kişi yabancı düşmanlığına karşı yürüdü.
27.8.18 - Ausschreitungen bei Pro Chemnitz Veranstaltung - Nach dem Tod eines jungen Mannes bei einer Messerstecherei am frühen Sonntagmorgen, versammelten sich mehrere tausend Personen aus dem gesamten rechtsextremen Spektrum und Hooligan Milieu in Chemnitz. Die Polizei unterschätzte die Lage und es kam zu Ausschreitungen. Immer wieder wurde Hetzjagd auf Journalisten und Gegenprotest gemacht. Hierbei wurden auch mehrere Personen verletzt. *** 27 8 18 Riots at Pro Chemnitz Event After the death of a young man in a stabbing on early Sunday morning, several thousand people from the entire right-wing extremist spectrum and hooligan milieu gathered in Chemnitz. The police underestimated the situation and riots Journalists and counter-protest made In this case, several people were injured Copyright: xMichaelxTrammerx

Chemnitz’te hayat duracak 31.08.2018

Almanya'da hafta sonundan beri şiddet olaylarının yaşandığı Chemnitz kentinin, Cumartesi günü hem sağ popülist eylemcilerin hem de karşıt kesimlerin gösterilerine sahne olması bekleniyor.
ARCHIV - 31.01.2018, Sachsen, Dresden: Der Angeklagte (r) im Prozess um einen mutmaßlichen Bombenanschlag auf eine Moschee wird im Landgericht in den Verhandlungssaal geführt. Fast zwei Jahre nach den Anschlägen auf eine Moschee und das Kongresszentrum vor der Zentralen Einheitsfeier in Dresden geht der Prozess gegen den Tatverdächtigen am Landgericht zu Ende. Der 31-Jährige, unter anderem wegen versuchten Mordes und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angeklagt. (zu dpa «Urteil im Prozess um Moschee-Anschlag am Dresdner Landgericht» vom 30.08.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Dresden'de cami bombalayan saldırgana hapis 31.08.2018

Dresden’deki Fatih Camii’ne 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırının sanığı Nino K. adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde imâl etmek ve kundaklamadan suçlu bulunarak 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16.08.2018, Sachsen, Dresden: Teilnehmer einer Demonstration der islamfeindlichen Pegida-Bewegung stehen anlässlich des bevorstehenden Besuchs von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) im Sächsischen Landtag an einer Straßenkreuzung. Am Abend wird Merkel auf dem Mediensommerfest der sächsischen CDU-Landtagsfraktion erwartet. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Dresden polisi ZDF ekibinden özür diledi 24.08.2018

Dresden’deki Pegida gösterisinde çekim yaparken bir polis memuru tarafından engellenen ZDF televizyonu ekibi, emniyet yetkilileriyle görüştü. Dresden Emniyet Müdürü‘nün çekim ekibinden özür dilediği bildirildi.
16.08.2018, Sachsen, Dresden: Teilnehmer einer Demonstration der islamfeindlichen Pegida-Bewegung stehen anlässlich des bevorstehenden Besuchs von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) im Sächsischen Landtag an einer Straßenkreuzung. Am Abend wird Merkel auf dem Mediensommerfest der sächsischen CDU-Landtagsfraktion erwartet. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Merkel'den çekim yaparken engellenen ZDF ekibine destek 23.08.2018

Almanya Başbakanı Merkel, Dresden'de ZDF televizyonu ekibini engelleyen kişinin emniyet mensubu olduğunun ortaya çıkmasının ardından basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.
, Anhänger von Pegida und AFD protestieren gegen den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag (16.08.2018) in Dresden. *** Supporters of Pegida and AFD protest against the visit of German Chancellor Angela Merkel CDU on Thursday 16 08 2018 in Dresden RM001

Almanya TV ekibine saldırıyı tartışıyor 23.08.2018

Dresden kentinde geçen hafta bir televizyon ekibini engelleyen kişinin emniyet mensubu olduğunun ortaya çıkması Almanya’daki polisin tavrı ve basın özgürlüğüne ilişkin tartışmalara yol açtı.

German Chancellor Angela Merkel and Saxony state premier Michael Kretschmer arrive for a discussion during their visit to Trumpf company in Neukirch, Germany August 16, 2018. REUTERS/Matthias Rietschel

Merkel: 2015'te olanlar tekrarlanmayacak 17.08.2018

Almanya Başbakanı Merkel, AfD ve Pegida'nın protestolarıyla karşılandığı Sachsen eyaletinde, mülteci politikalarındaki bazı yanlışları kabul etti. Angela Merkel, "2015 tekrarlanmayacak" dedi.
Das Logo der Alternative für Deutschland (AfD) ist am 10.09.2016 in Rendsburg (Schleswig-Holstein) auf dem Landesparteitag der AfD auf Parteibroschüren zu sehen. Foto: Markus Scholz/dpa |

AfD: Doğu Avrupa'yı Almanya'ya getiren parti 14.04.2018

Bundan 5 yıl önce kurulan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin ilk amacı, meclise girmekti. Bu amaca ulaşıldı ancak Avrupa karşıtı profesörler partisi, "Visegrad" zihniyetine sahip bir partiye dönüştü.
12.12.2017+++Berlin, Deutschland+++ Lawmakers of the Alternative for Germany (Alternative fuer Deutschland, AfD) attend a debate on German forces missions at the German parliament Bundestag in Berlin, Tuesday, Dec. 12, 2017. (AP Photo/Markus Schreiber) |

Almanya'da sağ popülistler ana muhalefet olma yolunda 25.01.2018

Almanya’da 'Büyük Koalisyon' kurulursa, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Federal Meclis’te ana muhalefet rolünü üstlenecek. Aynı zamanda üç önemli meclis komisyonunun da başkanlığını yapacak.

Der Spielplatz «Ali Baba und die 40 Räuber», aufgenommen am 05.12.2017 in Berlin Neukölln. Nach dem Umbau ist der Spielplatz am 06.12.2017 eröffnet worden. (zu dpa-KORR «Warum Ali Baba für Wirbel in Berlin sorgt» vom 06.12.2017) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Berlin'deki Ali Baba parkı tartışmalarla birlikte açıldı 08.12.2017

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Ali Baba temalı çocuk parkı açıldı. İçindeki yapılardan biri camiye benzetilen park, uzun süren tartışmalara neden olmuştu.
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