PCR testi isteyen ülkelere gidecekler testi 110 TL'ye yaptırabilecek

Yurtdışına çıkışlarda gidilecek ülke tarafından PCR testi istenen vatandaşlar bu testi 110 TL karşılığında yaptırabilecek.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün sayfasında yer alan duyuruya göre konuyla ilgili çeşitli laboratuvarlar yetkilendirildi. Yetkili laboratuvarların listesine "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Vatandaşlar söz konusu sağlık kuruluşlarına uçak bileti, varsa görev belgesi ve dilekçesi, 110 TL yatırdıklarına dair banka dekontu ile başvuruda bulunabilecek.

Ücret "Yurt dışına çıkış – PCR Testi" ibaresi ve alıcı "Halk Sağlık Genel Müdürlüğü" olmak üzere, Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan "TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41" IBAN Nolu Hesabına yatırılacak. Alınan banka dekontu başvuru yapılan sağlık kuruluşuna teslim edilecek.

Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Almanya’dan Türkiye’ye gidenlerin de geliş sonrasında 14 gün karantinaya alınmamak için PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Testin Almanya’ya girişten en geç 48 saat önce yapılmış olması ve sonucun negatif çıkması gerekiyor.

PCR testinin sonucunu 1-3 saat arasında almak mümkün. Laboratuvarın yoğunluğuna göre sonucun çıkması 24 saati bulabiliyor.

Almanya haziran ayı ortasında Türkiye dahil olmak üzere 130 ülkeyi koronavirüs risk bölgesi listesine almıştı. Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan listedeki ülkelere gidenlere Almanya'ya döndüklerinde 14 gün karantina uygulaması başlatılmıştı.

DW / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe