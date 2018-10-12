Papaz Brunson serbest bırakıldı

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve 25 Temmuz'dan beri ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Brunson'ın ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmedildi. Brunson, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Reuters haber ajansı Brunson'ın ABD'ye dönmek üzere uçağa bindiğini duyurdu.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Brunson ABD'ye gider diye düşünüyorum" dedi. Halavut, kararı temyize götüreceklerini de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson kararı ile bağlantılı üç tweet paylaştı. İlk tweetinde "Papaz Brunson için çok yoğun çalışıyoruz!" ifadesini kullanan Trump, ikinci paylaşımında ise "Dualarım Papaz Brunson'ladır ve bir an önce güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyoruz" dedi. Trump son paylaşımında "PAPAZ BRUNSON AZ ÖNCE SERBEST BIRAKILDI. YAKINDA EVİNDE OLACAK!" ifadesini kullandı.

Askeri uçakla dönecek

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Brunson'ın ABD'ye askeri bir uçakla geri getirileceğini söyledi. Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre Brunson, ABD'ye uçmadan önce Almanya'ya gidecek ve Ramstein üssünde kapsamlı bir sağlık testine tabi tutulacak.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Brunson üzerindeki adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve sanığa 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti. Brunson bugünkü savunmasında, ''Türkiye'yi seviyorum, masumum'' ifadesini kullandı.

Perşembe günü de ABD merkezli NBC haber kanalı, Türkiye ile ABD arasında Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin "gizli bir anlaşmaya" varıldığını öne sürmüştü.

Gülen yapılanması ve PKK ile suçlanıyordu

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavut

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Andrew Craig Brunson, Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmış ve Aralık 2016'da tutuklanmıştı. Brunson'ın tutukluluğu 25 Temmuz tarihinde ev hapsine çevrilmişti. Ev hapsinde tutulan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Brunson, elektronik kelepçe takıyordu.

Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak"tan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

ABD'li papazın tutuklanması, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmasını talep ediyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Brunson ile ilgili kararın siyasi olmadığını, kararın mahkeme tarafından verileceğini belirtiyordu.

DW/BÜ,ÖA

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