 Papa′dan Noel mesajı: Farklılıklar tehdit değildir | DÜNYA | DW | 25.12.2018

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DÜNYA

Papa'dan Noel mesajı: Farklılıklar tehdit değildir

Papa Françesko Noel mesajında, Suriye, Yemen gibi savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgeler için barış çağrısında bulundu. Papa farklılıkların tehdit olmadığını söyledi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Noel dolayısıyla yaptığı konuşmada, dünyada savaş ve çatışmalara son verilmesi için insanlar arasında hoşgörü ve beraberliğin artırılması çağrısında bulundu. Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 bin kişiye hitaben konuşan Papa, farklılıkların insanlara zarar vermeyeceğini, bunların zenginlik olduğunu söyledi. Papa "Bu, aynı bir mozaik yapmaya çalışan bir sanatçıda olduğu gibi. Birçok renkte taşa sahip olmak, az sayıda renkle çalışmaktan iyidir" ifadelerini kullandı.

Vatikanstaat Weihnachten 2018 | Urbi et orbi, Papst Franziskus (Reuters/Vatican Media)

Papa Françesko konuşmasında, dünyanın farklı bölgelerindeki savaş ve çatışmalara değindi. Papa, çok sayıda mültecinin “uzun süren savaşın ardından” yeniden “barış içinde kendi yurtlarında yaşabilmeleri için” uluslararası toplumun Suriye’de siyasi çözüm sağlaması gerektiğini söyledi.

Papa Françesko, Yemen'deki iç savaşa ilişkin, ülkede ateşkes sağlanması konusunda ümidi olduğunu belirterek, çok sayıda çocuk ve yetişkinin "savaş ve açlıktan” kurtulmasını dilediğini ifade etti. Papa, konuşmasında İsrail ve Filistinliler arasında barış görüşmelerine yeniden başlanması konusunda da ümitli olduğunu dile getirdi.

Vatikan Papst kritisiert in Christmette menschliche Gier und Konsum (Reuters/M. Rossi)

Papa Françesko, Afrika'daki çatışmalar nedeniyle "milyonlarca insanın kaçmak zorunda kaçtığını hatırlattı; Venezuela ve Nikaragua'daki "bölünme ve anlaşmazlıkların” da giderilmesi gerektiğini söyledi. Papa, Kuzey ve Güney Kore arasındaki yakınlaşma çabalarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Papa, Ukrayna'da da "her ulusun haklarına saygı gösterilmesi” gerektiğini vurguladı.

Papa, Noel nedeniyle Pazartesi akşamı yapılan ayinde de, hırs ve aşırılık konusunda uyarıda bulunmuştu.

AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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