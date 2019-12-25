Papa'dan eline vurduğu kadına özür

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da İsa peygamberin doğum sahnesini ziyaret eden Papa Françesko, onu karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu.

Kendisini karşılamaya gelen ziyaretçilerle el sıkışan Papa Françesko, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Papa Françesko'nun oldukça sinirlendiği görüldü.

Vatikan'da dün yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.

83 yaşındaki Papa Françesko bugün Yeni Yıl Duası sırasında bu olaya değinerek “Bazen sabrımızı kaybediyoruz, dünkü kötü örnek olan davranışım için özür diliyorum” dedi.

dpa, DHA /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe