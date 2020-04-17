 Papa Köln Başpiskoposluğuna inceleme ekibi gönderiyor | Almanya | DW | 28.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Papa Köln Başpiskoposluğuna inceleme ekibi gönderiyor

Papa Françesko Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'nin cinsel istismar iddialarını ele alışını incelemek üzere Stockholm ve Rotterdam Piskoposlarını Köln’e gönderiyor.

Papa Françesko

Papa Françesko

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, aylardır devam eden cinsel istismar krizi ile ilgili olarak son noktayı koydu. Papa bu bağlamda, Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'yi denetlemek üzere Stockholm ve Rotterdam Psikoposlarını Köln'e gönderme kararı aldı. Köln Almanya’nın en büyük piskoposluk bölgesi.

Papa Françesko tarafından gönderilen ziyaretçiler olarak adlandırılan Stockholm Piskoposu Kardinal Anders Arborelius ve Rotterdam Piskoposu Johannes van den Hende Papa’dan aldıkları geniş yetkilerle Köln Başpiskoposluğu'nda cinsel istismar iddialarının ele alınışını inceleyecek.

Köln Başpiskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, haziran ayının ilk yarısında yapılacağı belirtilen ziyaret sırasında Kardinal Rainer Maria Woelki'nin "muhtemel hatalarının" inceleneceği bildirildi. Ancak daha önce Köln'de görev yapan Hamburg Piskoposu Stefan Heße'nin ve açığa alınan piskopos yardımcıları Dominikus Schwaderlapp ve Ansgar Puff'un da ziyaretin odak noktalarında olacağı belirtildi.

2014 yılında başpsikoposluk görevine gelen Woelki, Papa’nın iddiaları bağımsız olarak incelemek için müdahil olmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Köln Başpiskoposluğu aylardır devam eden cinsel istismar krizi nedeniyle birçok istifaya sahne oldu.

Son olarak mart ayında yayımlanan bir rapor Woelki'nin görevini ihlal etmediğini ortaya koymuştu. Söz konusu rapor Hamburg Piskoposu Heße'yi suçlu çıkarmış, Hamburg Piskoposu da bunun üzerine istifasını sunmuştu. Ancak skandal bununla sona ermedi. Zira Almanya'da Kilise'ye bağlı çeşitli bölgelerden Köln Başpiskoposu Woelki'ye yönelik olarak "kişisel olarak sorumluluk alması" talebi geldi.

Ne olmuştu?

Münihli hukuk firması Westphal Spilker Wastl'ın Başpiskoposlukla ilgili raporunu kamuoyuna açıklamayı reddetmesinden dolayı Woelki için istifa çağrıları yükselmişti.

Westpfahl Spilker Wastl Ocak 2019'da Başpiskoposluğun "cinsel istismar vakalarının üstünün kapatılması veya cezalandırılmamasından sorumlu olan kişisel, sistemik ve yapısal eksiklikleri tespit etmek için" 1975 yılından itibaren kişisel dosyalarını incelemek için görevlendirilmişti.

Başpiskoposluğa danışmanlık yapan hukukçular metodoloji ile ilgili endişeleri aktarınca Woelki, Köln merkezli ceza hukuku Profesörü Björn Gercke’yi yeni bir rapor yazmakla görevlendirmişti.

Gercke'nin yazdığı 800 sayfalık rapor da mart ayında yayımlanmış, rapor 1975-2018 yılları arasında 236 dosyayı ele almıştı. Woelki bu rapor üzerine piskopos yardımcıları Dominikus Schwaderlapp ve Ansgar Puff'u görevden almıştı.

 

dpa,AFP/ SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar kurbanı

Almanya'daki Protestan Kilisesi, bir yıldır devam eden incelemede 770 kişinin cinsel istismara uğradığını belirledi. Cinsel istismar kurbanlarının çoğu, kiliselerde bakılan çocuklar.  

Papa'dan piskoposlara çocuk istismarı uyarısı

Katolik kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları, Vatikan'da düzenlenen dört günlük özel konferansta masaya yatırılıyor. Papa konferansın basit kınama açıklamalarından ibaret kalamayacağı mesajı verdi.  

Alman Katolik Kilisesi'nde istismar skandalına suç duyurusu

Almanya'da bir grup ceza hukuku profesörü Katolik Kilisesi'nde yaşanan 3 bin 677 cinsel istismar vakasına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç başlatılmasına Alman Adalet Bakanlığından da destek var.  

Benzer içerik

Vatikan | Papst Franziskus während Ostermesse im Petersdom

Papa’dan uyarı: İnsansız ayinler tehlikeli 17.04.2020

Papa Françesko, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle cemaatin katılımı olmaksızın internet üzerinden yapılan ayinlerin "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

House of One projesine tepkiler artıyor

Berlin’in tarihi noktalarından Petri Meydanı bugünlerde tartışmalı bir proje ile anılıyor: House of One... Üç İbrahimî dinin ibadethanelerini aynı mekanda toplamayı ve hatta dinsizlerle de diyalog kurulmasını amaçlayan projenin en çok tepki çeken yanı ise Müslümanlığı Gülen Cemaatine yakın bir derneğin temsil ediyor oluşu.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  