Pandemide kadına şiddet arttı

Almanya'da pandemi sürecinde aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ya da bu kadınların yakınları, geçen yıllara oranla daha yoğun şekilde aile içi şiddeti önlemeye yönelik hizmet veren telefon danışma hattına başvurup yardım talebinde bulundu.

Yardım hattının yöneticisi Petra Söchting, Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, 2020'de yaklaşık 51 bin çağrı aldıklarını belirterek, bunun bir önceki yıla oranla yüzde 15'lik bir artış anlamına geldiğini ifade etti. Söchting, telefon görüşmelerinin sayısının özellikle Nisan 2020'den bu yana arttığını ve dile getirilen şikayetlerin yaklaşık 24 bininin aile içi şiddetle ilgili olduğunu söyledi. Böylece aile içi şiddete maruz kalan kadınların başvurularında da yüzde 20'lik bir artış tespit edildiğini vurguladı.

Yardım hattında telefonları yanıtlayan uzmanlar, evde, iş yerinde ya da başka bir yerde fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınlara tavsiyelerde bulunup, yol gösteriyorlar.

Bakandan farkındalık kampanyası

Aile Bakanı Franziska Giffey de korona salgını sırasında, şiddete maruz kalan kadınlara yönelik telefonla danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerine daha fazla dikkat çekildiği ve tanıtımı özellikle süpermatketlerde yapılacak olan "Evde güvenli değil" adlı kampanyayı başlattı. Bakan Giffey, pandemide olduğu gibi stresli durumlarda aşırı gerginlik ve hayal kırıklıklarının şiddete dönüşme olasılığının daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Bakan Giffey, kampanyanın tanıtıldığı bir süpermarkette

Kampanyanın amacı şiddet gören kadınlara pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama ve kapanmalarda ulaşılabilmesini sağlamak. Ayrıca kapanma nedeniyle şiddete uğrayan kadınların seslerini duyuramadıkları endişesi de kampanyada önemli rol oynuyor.

Söchting yardım hattına ilginin artmasını kampanyalarla yaratılan farkındalığa bağlarken, artışta pandemide kadınlara yönelik şiddetin tırmanmasının da etkisi olduğunu vurguladı. Söchting, stresin mekansal sıkışıklık, evde çalışma ve uzaktan eğitim gibi nedenlerle arttığını söyledi.

Söchting diğer tarafta, komşulardan gelen ihbarlarda da artış gözlemlendiğini ifade etti.

Almanya'da şiddet mağduru kadınlara danışmanlık hizmeti veren hata 08000/116016 numaralı telefondan hafta içi her gün, 24 saat boyunca ulaşmak mümkün. Ayrıca online olarak www.hilfetelefon.de. adlı internet sitesinde de yardım talebinde bulunulabiliyor.

Danışmanlık hizmeti Almanca ile birlikte 17 dilde ve işitme engelliler için işaret dilinde yapılıyor.

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