 ″Pandemide çocukları bilgisayarla başbaşa bırakmayın″ | ALMANYA | DW | 26.01.2021

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ALMANYA

"Pandemide çocukları bilgisayarla başbaşa bırakmayın"

Pandemi döneminde çocuk ve gençler bilgisayar karşısında daha fazla vakit geçiriyor. Alman hükümetinin bağımlılık sorumlusu aileleri çocuklarını alternatif etkinliklere yöneltmeye çağırdı.

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Federal hükümetin uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele görevlisi Daniela Ludwig, pandemi döneminde çocuk ve gençlerin bilgisayar ve akıllı telefonlarla eskiye oranla daha fazla zaman geçirmemeleri konusunda uyardı. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Ludwig, "Dünya sadece ekranlardan ibaret değil. Şu anda herkes bunun her zamankinden daha fazla farkında olmalı" dedi.

"Tabii ki, Ay'da yaşamıyorum ve şu anda alternatif faaliyetlerin ne kadar zor olduğunu biliyorum" diye konuşan Ludwig, "Herkes yürüyüşe çıkmaktan ya da örgü örmeyi öğrenmekten hoşlanmayabilir. Ama çocuklarla parka gitmek, onlarla oynamak ya da okumak mümkün olmalı" ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele görevlisi Daniela Ludwig

Alman hükümetinin uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele görevlisi Daniela Ludwig

CSU'lu politikacı, dijital medyanın sorunlu kullanımının yıllardır yükseliş eğiliminde olduğunu belirterek, "Federal Sağlık Eğitimi Merkezi'nden gelen son rakamlar, 12 ila 17 yaş arasındakilerin, bilgisayar oyunları ve internetle haftada ortalama 22,8 saat  vakit geçirdiklerini, 18 ila 25 yaş arasındaki gençlerin ise haftada ortalama 23,6 saat 'sadece eğlence için' bilgisayar kullandıklarını gösteriyor, yani okul, çalışma veya iş için değil" dedi. Ludwig, gençler arasında  sağlıksız medya kullanımının  2015 ve 2019 yılları arasında yüzde 21,7'den yüzde 30,4'e, genç yetişkinler arasında ise yüzde 15,2'den yüzde 23'e yükseldiğini kaydetti.

"Bir noktada fişi çekmek gerekir"

"Korona, elbette işleri kolaylaştırmıyor. Çocukları, gençleri, aslında herkesi ekranın önünde her zamankinden daha fazla zaman geçirmeye zorluyor" diye konuşan Ludwig, dijital medyanın uzaktan eğitim ve evden çalışma açısından bir kazanım olduğunu belirterek, "Ama bir noktada fişi çekmeniz ve başka bir şey yapmanız gerekir" dedi.

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Bilgisayar oyunlarına teslim olan çocukluk

Uzman, aksi takdirde çocukların dikkat süresinin azalabileceği ve içlerine kapanabilecekleri uyarısında bulundu. Ludwig, dijital medya kullanımı ile ilgili olarak da ailelere şu önerilerde bulundu:

"Nasıl hiçbir ebeveyn çocuklarını suya atıp, 'haydi şimdi yüz bakalım' demiyorsa, onların dijital dünyayı tek başına keşfetmesine de izin vermemelidir. Onlara eşlik etmek, iyi bir rol modeli olmak, ekranda nelerin göründüğüne birlikte yakından bakmak iyi bir başlangıç olacatır."

KNA / TY,ET

©Deutsche Welle Türkçe

 

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