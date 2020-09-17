 Pandemi zorla evlilikleri tetikliyor | YAŞAM | DW | 01.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Pandemi zorla evlilikleri tetikliyor

Çocuklara yardım örgütü Save the Children tarafından hazırlanan bir rapora göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle evlenmeye zorlanan kız çocuklarının sayısı, yıl sonunda dünya çapında 500 bin artacak.

default

Dünya çapında koronavirüs salgınına karşı uygulanan önlemler nedeniyle zorla evliliklerin aşırı oranda arttığı ifade edildi. Çocuklara yardım örgütü Save the Children'ın cinsiyet adaleti uzmanı Gabrielle Szabo, örgütün Londra'daki merkezinde yaptığı açıklamada, "Sadece içinde bulunduğumuz sene boyunca, dünya genelinde fazladan 500 bin kız çocuğunun evliliğe zorlanacağından yola çıkıyoruz" dedi.  

Save the Children‘ın konuyla ilgili hazırladığı raporun tanıtımında bir konuşma yapan Szabo, pandemiden önce her yıl evlenmeye zorlanan kız çocuğu sayısının ortalama 12 milyon olduğuna dikkat çekerek pandemi süreci ve sonrasında 2025 yılına kadar bu sayıya iki buçuk milyon kişinin daha eklenmesini beklediklerini kaydetti. Szabo, bu rakamın "son 25 yılda görülen en yüksek artış olduğunu" ifade etti.

Koronavirüs salgınının dünya çapında çok sayıda aileyi yoksulluğa sürüklediğini belirten örgütün yöneticisi Inger Ashing de, "Aileler, çocuklarını genellikle yaşça çok daha büyük erkeklerle evlenmeye zorlamaktan başka bir seçenek göremiyor" diyerek, zorla evliliğe karşı on yıllardır sürdürülen mücadelenin heba olması gibi bir tehlike ile karşı karşıya olunduğunu belirtti. 

Aile içi şiddet ve tecavüz vakaları artıyor

Pandemi döneminde ailelerin işlerini kaybettiğini, okulların kapalı olduğunu ve sokağa çıkma yasakları sebebiyle aile içinde şiddet ve tecavüz olaylarının arttığını vurgulayan Gabriele Szabo, "Burada şoke edici olan nokta, uzun vadeli sonuçlar üzerine değil, şu an yaşananlarla ilgili konuşuyor olmamız" dedi.

Hindistan'da bir çocuğun zorla evlilikle ilgili yaptığı bir resim

Hindistan'da bir çocuğun zorla evlilikle ilgili yaptığı bir resim

Okulların kapatılmasının çok sayıda çocuk için, özellikle de bu dönemde evlendirilen ya da hamile olan kız çocukları için eğitim hayatının bitmesi anlamına geldiğini belirten Szabo, "Somali’de konuştuğumuz 17 yaşındaki bir kız çocuğu bize, okul müdürü sayesinde evlenmekten kaçabildiğini, ancak okullar kapalı kalmaya devam ederse bir sonraki erkeği reddedip edemeyeceğini bilmediğini söyledi" açıklamasında bulundu.

İnsani krizlerin ve silahlı çatışmaların yaşandığı ülkelerde kız çocuklarının güvenliğine, eğitimine ve sağlık hizmetlerinden yararlanmasına yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Szabo, özellikle evlerinden kaçarak sığınmacı kamplarında yaşayan kız çocukları için Afganistan, Suriye, Yemen ya da Kongo gibi ülkelerde tehlikenin daha da büyük olduğunu belirtti.

Ölümcül hamilelik ve doğum komplikasyonları

İlgili rapora göre dünya genelinde 13-19 yaş arası hamilelik oranı da, pandemi döneminde önemli oranda artıyor. Sadece 2020 yılında, bu yaş grubunda fazladan yaklaşık bir milyon genç kadının hamile kaldığından ya da kalacağından yola çıkılan rapor, 15-19 yaş arası kadınlardaki ölüm sebeplerinin başında hamilelik ve doğum sırasındaki komplikasyonların geldiğini ortaya koyuyor. 

Save the Children raporunda, işaret edilen bu tehlikelere karşı, pandemi ile mücadelede kız çocuklarının durumunun da her zaman hesaba katılması talep ediliyor. Örgüt yöneticisi Inger Ashing bu bağlamda, koronavirüsün yanında kız çocukları ve kadınlara yönelik yapısal dezavantajlarla da mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Durumun daha da kötüye gitmesine izin vermemeliyiz" ifadesini kullandı.

epd / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

UNICEF: 150 milyon çocuk daha yoksullaştı

UNICEF ve Save the Children yardım örgütlerinin raporuna göre, pandemi nedeniyle 150 milyon çocuk daha yoksullaştı. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısı 1 milyar 200 milyona yükseldi.  

Her altı çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor

Save The Children yardım kuruluşunun raporuna göre dünyada çocukların altıda biri savaş ya da çatışma bölgesinde yaşıyor. 2018'de çatışmalarda ölen ya da yaralanan çocukların sayısı 12 bin 125 olarak kaydedildi.  

Dünyada 690 milyon çocuk çocukluğunu yaşayamıyor

Save the Children yardım kuruluşunun hazırladığı rapora göre dünyada her dört çocuktan biri çocukluğunu yaşayamıyor. Türkiye ise tüm gelişmelere karşın listenin ortalarında yer aldı.  

Benzer içerik

Indien Corona-Pandemie Symbolbild Armut Kinder

UNICEF: 150 milyon çocuk daha yoksullaştı 17.09.2020

UNICEF ve Save the Children yardım örgütlerinin raporuna göre, pandemi nedeniyle 150 milyon çocuk daha yoksullaştı. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısı 1 milyar 200 milyona yükseldi.

Bildergalerie Weltkindertag Kinder in Islamabad

Pandemi 86 milyon çocuğu yoksulluğa itti 28.05.2020

UNICEF ve Save the Children tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada koronavirüs salgını nedeniyle 86 milyon çocuk daha yoksulluğa itildi.

Symbolfoto häusliche Gewalt

BM mülteci kadın ve kız çocukları için uyardı 20.04.2020

Birleşmiş Milletler, karantina önlemleri nedeniyle mülteci durumundaki kadın ve kız çocuklarının şiddet görme riskinin daha fazla olduğu uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Semptom göstermeyen "süper bulaştırıcılar"

Virüsle enfekte olan bazı kişiler, diğer enfekte olanlara kıyasla, daha çok insana taşıdığı virüsü bulaştırabiliyor. Uzmanlar semptom göstermeyen "süper bulaştırıcılar"ın ise daha tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  