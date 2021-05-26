 Pandemi yılında Alman vatandaşı olanların sayısı azaldı | Almanya | DW | 26.05.2021

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Almanya

Pandemi yılında Alman vatandaşı olanların sayısı azaldı

2020 yılında Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı yüzde 15 oranında düştü. Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında ilk sırada yine Türk vatandaşları var.

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Almanya’da selefi bağlantıları gerekçesiyle vatandaşlık başvuruları reddedilen iki kişinin itiraz davası sonuçlandı. Mahkeme önceki yıllarda selefilerle bağlantıları olduğu saptanan iki davacının itirazını reddetti.

Alman hükümetinin açıkladığı son verilere göre ülkede kendisi ya da anne-babasından biri Türkiye'de doğmuş 2 milyon 800 bin kişi yaşıyor.

Türk basınında yer alan haberlerde Almanya’da yaşayan 1 milyon Türk'ün Alman vatandaşlığından çıkarıldığı, çıkarılanların listesinin de YSK’dan alındığı iddia edildi. Peki bu iddialar doğru mu?

Almanya’da 2019 yılında vatandaşlık alan yabancıların sayısı yüzde 15 arttı. Alman vatandaşlığına geçen 128 bin 900 kişi arasında Türkler 16 bin 200 ile birinci sırada yer aldı.

Pandemi yılı olan 2020'de Alman vatandaşlığı alanların sayısı yüzde 15 oranında düştü. Federal İstatistik Dairesi'nin bugün yaptığı açıklamaya göre geçen yıl yaklaşık 110 bin yabancı Alman vatandaşı oldu. Bu sayının 2019'a göre yaklaşık 19 bin daha az olduğu ifade edildi. Düşüşte İngiltere vatandaşları arasında Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sayısının azalması rol oynadı.

Geçen yıl sadece 4 bin 900 İngiltere vatandaşının vatandaşlık başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bunun bir önceki yıla göre 9 bin 700 daha az olduğu ifade edildi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararı nedeniyle Alman vatandaşı olan İngiltere vatandaşlarının sayısı 2019 yılında yüksek olmuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle devlet kurumlarındaki işleyişin yavaşlaması da sayısal düşüş de rol oynuyor. Federal İstatistik Dairesi uzun bekleme süreleri olduğuna ve daha az başvurunun incelenebildiğine dikkat çekti.

Türkler ilk sırada

Geçen yıl 173 farklı ülkeden insanlar Alman vatandaşı oldu. Sayı olarak Alman vatandaşlığına geçenler arasında ilk sırada Türkiye vatandaşları bulunuyor. Türkiye vatandaşları arasında AB vatandaşı olanların sayısı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 38 düşerek yaklaşık 11 bin 600 oldu.

Toplamda ise geçen yıl Alman vatandaşı olanların dörtte birini Avrupa Birliği vatandaşları oluşturuyor. AB ülkeleri arasında da Rumenler ilk sırada geliyor. Rumenleri 2020'ye kadar AB üyesi olan İngiltere ve Polonya vatandaşları takip ediyor.

Alman vatandaşı olan Suriyelilerin sayısında da artış kaydedildi. 2020 yılında Suriye vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 74 artarak 6 bin 700 oldu. Artış trendinin gelecek yıllarda da sürmesi bekleniyor.

AFP / EC, MK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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