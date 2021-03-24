 Pandemi döneminde uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı | ALMANYA | DW | 25.03.2021

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ALMANYA

Pandemi döneminde uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

Almanya’da koronavirüs pandemisi sırasında uyuşturucudan ölen insanların sayısı arttı. Geçen yıl Almanya genelinde bin 581 kişi uyuşturucudan yaşamını yitirdi.

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Almanya'da koronavirüs pandemisi sırasında uyuşturucudan ölen insanların sayısı arttı. Federal Hükümet'in uyuşturucu ile ilgili konulardan sorumlu görevlisi Daniela Ludwig konuyla ilgili Berlin'de bir açıklama yaptı. Buna göre geçen yıl yasadışı uyuşturucularla bağlantılı olarak Almanya genelinde bin 581 kişi hayatını kaybetti. Ludwig sayının bir önceki yıla göre yüzde 13 daha fazla olduğunu söyledi.

Ölüm nedenleri arasında opioid tüketimi başı çekiyor. 572 kişinin bu şekilde can verdiği belirtilirken ikinci sırada uyuşturucu tüketimine bağlı uzun vadeli zararlar geliyor. 432 kişinin de bu nedenle hayatını kaybettiği açıklandı.

Uyuşturucudan ölümlerde 401 can kaybı ile Kuzey Ren Vestfalya, 248 can kaybı ile Bavyera ve 216 can kaybı ile Berlin ilk sırada gelen eyaletler.

"Uyuşturucu bağımlıları açısından durum dramatik hale geldi"

Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Ludwig bağımlı kişiler açısından pandemi koşullarında durumun "hiç olmadığı kadar dramatik hale geldiğini" söyledi. Kişisel yardım alma imkanlarının, alışılmış kurumların ortadan kalktığını söyleyen Ludwig bağımlıların sorunun çözümünde muhatap bulmakta da zorlandıklarını ifade etti. Ludwig "Daha fazla uyuşturucu kullanıcısının daha önceki yıllara göre daha fazla hayatını kaybetmesinde bu bir rol oynamış olabilir" diye konuştu.

Ludwig yetkililerden uyuşturucu bağımlılarına yardım imkanlarını sürdürmelerini ve yerel yönetimlerin finansman sağlamaya devam etmelerini istedi.

epd / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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