 Pamuk: Ayasofya′nın müze olması laiklik mesajıydı | TÜRKİYE | DW | 24.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Pamuk: Ayasofya'nın müze olması laiklik mesajıydı

Müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da bugün ilk namaz kılınıyor. Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk, bu tarihi dönüşümle ilgili duygu ve düşüncelerini DW İstanbul muhabiri Julia Hahn ile paylaştı.

default

DW: 86 yıldır müze olan, Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya şimdi yeniden bir cami haline geldi, Ayasofya'dan ezan sesleri yükselecek. Ne hissediyorsunuz? Son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Orhan Pamuk: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük Atatürk Ayasofya'yı müzeye dönüştürmüştü. Bunu niye yaptı? Modern dünyaya, özellikle de Batı dünyasına Rum Ortodoks mimarisinin bu başyapıtını müzeye çevirerek "Biz Türkler laikiz. Fransız laiklik anlayışını benimseyerek büyük Avrupa kültür ve medeniyetinin bir parçası olmak istiyoruz" demek istedi. Aldığı karar buydu. Şimdi bunu geriye çeviriyorlar.

Yazar Orhan Pamuk

Yazar Orhan Pamuk

Ayasofya hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar açısından çok büyük önem taşıyor. Dediğiniz gibi müze olarak laik bir alandı. Türkiye Cumhurbaşkanının Ayasofya'yı yeniden camiye dönüştürme kararı sizin için ne anlama geliyor?

Bu, basitçe, "Kemal Atatürk'ün laikliğine artık saygı duymuyoruz" demek anlamına geliyor. "Popüler olmak istiyoruz, popülist olmak istiyoruz" diyorlar. Dünyanın geri kalanına Batı'dan memnun olmadıklarını söylüyorlar. Bu, benim hoşlandığım bir mesaj değil. Buna eleştirel yaklaşıyorum. Ancak muhalefetin de buna karşı çıkmaması beni şaşırtıyor. Niye karşı çıkmıyorlar? Çünkü bunun çok popüler bir karar olduğunu düşünüyorlar. Maalesef bu, Türk halkının  benimsediği popüler bir karar. Ayasofya'nın kaderini Türk halkının belirlemesi gerek. Ama ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve milyonlarca laik vatandaş gibi ben de buna karşıyım. Ama maalesef sesimiz duyulmuyor.

Peki karardan memnun olmayan kişiler niye sesini yükseltmiyor?

Seslerini yükseltmemelerinin bir nedeni, Türkiye'de buna karşı çıkacak ifade özgürlüğünün bulunmaması. "Bu, Kemal Atatürk'ün laiklik geleneğidir. Lütfen bunu değiştirmeyelim" demeye maalesef korkuyorlar. Türk milleti laik yapısıyla diğer Müslüman milletlerden ayrılıyor ve bunu tüm dünya biliyor. AKP'ye oy verse bile her Türk gizli ya da açık şekilde diğer Müslüman milletlerden farklı olduğu için gurur duyar, "Biz Avrupalılar gibi laikiz" der ve bu Türkiye'ye mahsus bir durumdur. Şimdi aynı anda hem Müslüman hem laik olmaktan duyulan bu gururu yok ediyorlar. Bu Kemal Atatürk'ün projesiydi.

Orhan Pamuk ile söyleşi İngilizce yapılmış olup Türkçe'ye orijinalinden çevrilmiştir.

Julia Hahn

©️Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ayasofya için yeni dönem bugün başlıyor

Ayasofya’da yeni dönem bugün başlıyor. Camiye dönüştürülen Ayasofya, cemaatle kılınacak ilk cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak.  

İstanbul'da "Ayasofya" önlemleri

Müze statüsü iptal edilen Ayasofya'da yarın kılınacak ilk namaz öncesinde İstanbul Valiliği yapılan hazırlıklar ve dikkat edilmesi gereken önlemleri açıkladı.  

Freskler kapatıldı, cami tabelası asıldı

Müze statüsü iptal edilen Ayasofya'da ilk namaz için son hazırlıklar yapıldı ve freskler perde sistemiyle kapatıldı. İncelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'ya cami tabelasını da astı.  

UNESCO: Derin üzüntü içindeyiz

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı uluslararası tepkilere neden oldu. UNESCO karardan "derin üzüntü" duyduğunu açıklarken Atina da kararı "medeni dünyaya karşı bir provokasyon" olarak niteledi.  

Benzer içerik

Türkei Gericht ebnet Weg zur Umwandlung der Hagia Sophia

İstanbul'da "Ayasofya" önlemleri 23.07.2020

Müze statüsü iptal edilen Ayasofya'da yarın kılınacak ilk namaz öncesinde İstanbul Valiliği yapılan hazırlıklar ve dikkat edilmesi gereken önlemleri açıkladı.

Türkei Gericht ebnet Weg zur Umwandlung der Hagia Sophia

SZ: Erdoğan, modern Türkiye’yi yön değişimine zorluyor 13.07.2020

Alman basınındaki yorumlarda, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararına ve bu adımın olası sonuçlarına geniş biçimde yer veriliyor.

Türkei Ankara | Atatürk Orman Çiftliği / Waldfarm

Ayasofya AOÇ için emsal olabilir mi? 15.07.2020

Danıştay’ın Ayasofya kararındaki hususlar yıllar içinde neredeyse yarısı yok edilen AOÇ için emsal teşkil edebilir mi? Mimarlar Odası konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ayasofya için yeni dönem bugün başlıyor

Ayasofya’da yeni dönem bugün başlıyor. Camiye dönüştürülen Ayasofya, cemaatle kılınacak ilk cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    