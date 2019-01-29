Pakistan Yargıtayı Asia Bibi kararını bozmadı

Pakistan'da Yargıtay Muhammed Peygamber'e hakaret suçlamasından beraat eden Asya Bibi hakkındaki beraat kararının bozulması amacıyla yapılan temyiz başvurusunu reddetti.
Pakistan Yargıtayı Hristiyan Asya Bibi hakkındaki beraat kararının bozulması için radikal İslamcı çevreler tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Yargıç Asif Saeed Khosa başvurunun geçersiz olduğunu açıkladı. Aynı zamanda mahkeme Bibi'nin derhal serbest bırakılmasına hükmetti. Böylelikle Bibi, Pakistan'dan ayrılabilecek. Bibi'nin sığınabileceği ülkeler arasında Almanya'nın adı geçiyordu. Hükümet, İslamcı çevrelerin tehdidi altındaki Bibi'nin mevcut yeri konusunda bilgi vermiyor.
Asya Bibi, Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış, ancak cezanın infazı ertelenmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi Kasım ayındaki temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi'nin beraatine hükmetmişti.
Bunun üzerine radikal İslamcı İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümetin TLP ile vardığı uzlaşmada, İslamcı gruplara mahkemenin kararını temyiz için başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve Bibi'nin ülkeyi terk etmeyeceğine dair güvence verilmişti. Bu uzlaşmanın ardından İslamcı gruplar protesto eylemlerine son vermişti.
AFP,DW/BÖ,HT
© Deutsche Welle Türkçe
Pakistan’da Muhammed Peygamber’e hakaretten yargılanan ancak beraat eden Asya Bibi’nin ailesi hayatlarından endişe ediyor. Bibi’nin eşi, ülkeden ayrılmalarına yardım etmeleri için ABD, İngiltere ve Kanada’ya çağrı yaptı. (04.11.2018)
Pakistan’da Muhammed Peygamber’e hakaretten yargılanan Asya Bibi’nin beraat kararını protesto eden radikal İslamcılara karşı hükümet harekete geçti. Bibi’nin avukatı ise Hollanda’ya sığındı. (05.11.2018)