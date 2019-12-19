Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu

16 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin‘in Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Gültekin'in ailesi kendisine telefonla ulaşamayınca Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunmuş, Pınar Gültekin'i bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

32 yaşındaki zanlı gözaltında

Demirerön Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olayla ilgili olarak genç kadının eski erkek arkadaşı C.M.A. teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşams özel bir ekip, C.M.A.'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Şüpheli C.M.A.'nın jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, Gültekin'i aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. C.M.A.'nın, Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söylediği iddia edildi. Habere göre C.M.A. daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktü.

C.M.A.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekiplerinin Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiği. bu sabah saat 05.00 sularında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştığı kaydedildi.

Sosyal medyada tepki

Sosyal medyada #pinargultekin, #KadınCinayetleriPolitiktir ve #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketleriyle Pınar Gültekin’in ölüm haberiyle ilgili çok sayıda paylaşım ve kadınların korunmasına yönelik paylaşımlar yapıldı.













DW / SSB, HT

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