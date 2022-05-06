Pınar Gültekin'in annesine hakaret davası

Vahşice öldürülen kızı ile ilgili duruşmada, suçu itiraf eden sanığa "Seni öldüreceğim köpek" diyen anne Şefika Gültekin hakkında 4 yıl 4 ay hapis istemiyle kamu davası açıldı.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'ya duruşma salonunda "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek" diyerek hakarette bulunduğu gerekçesiyle anne Şefika Gültekin hakkında dava açıldı.

Şefika Gültekin'in, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat’ta görülen davanın 10’uncu duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cemal Metin Avcı'ya yönelik ifadeleri duruşma tutanağında da yer almıştı.

4 yıl 4 ay hapis istemi

Cumhuriyet Savcısı Sevcan Erciyas tarafından hazırlanan iddianamede, Şefika Gültekin'in eyleminin duruşma tutanağı ile doğrulandığı, olayın duruşma salonunda gerçekleştiği, Cemal Metin Avcı'nın şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.



İddianamede, anne Gültekin'in alınan ifadesinde, Pınar'ı öldürmesinin psikolojik etkileri nedeniyle söylediklerini hatırlamadığını ifade ettiği bilgisi yer aldı. Ancak; taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte olduğuna dikkat çekilen iddianamede Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edilerek, duruşmanın 10 Ekim tarihinde görülmesine karar verildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken faillere gerekli cezayı veremeyen yargının, acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip, Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması, manidar ve düşündürücüdür. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Sanık suçunu itiraf etmişti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kaybolmuş, soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti.

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşılmıştı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmiş, tutuklanan Mertcan Avcı, daha sonra yapılan itiraz üzerine adli kontrol tedbiri konularak tahliye edilmişti.

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DHA/BK,TY