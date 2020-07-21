Pınar Gültekin cinayeti davası başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşma öncesi bazı kadın dernekleri, "Kadına şiddete son, Pınar için adalet" pankartı açtı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin ile tarafların avukatları katıldı. Gültekin ailesinin avukatı, Pınar Gültekin'in anne ve babasının da olaydan zarar gördüğünü gerekçe göstererek, müşteki olarak davaya müdahil olmalarını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti.

Duruşmada ilk olarak katil zanlısı Cemal Metin Avcı söz aldı. İşletmesini yaptığı kafeteryaya gelen Pınar Gültekin ile 2018 yılında tanıştıklarını belirten Avcı, "Birlikte olduktan sonra sürekli mesajlar attı. Çok pişman oldum, çünkü karımı seviyordum. Mesajlara geç cevap vermeye başladım. Geri çekildikçe o daha çok üzerime gelmeye başladı. Ailesinin maddi olarak yardımcı olmadığını söyledi. Bir daireye taşınmak istediğini, maddi olarak yardımcı olmamı istedi, ben de yardımcı oldum" dedi.

Gültekin tarafından uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini iddia eden Avcı, kendisine şantaj yapıldığını savundu. Mahkeme başkanının, "Bunları önceki ifadelerinizde neden anlatmadınız?" diye sorması üzerine Avcı, "Medya linç etmişti beni. Sonra anlatmaya karar verdim" diye cevap verdi. Pınar Gültekin'i öldürdüğünü, cesedini de yaktığını kabul eden zanlı, "Çok pişmanım. Benim de hayatım bitti. Öldürme gibi bir amacım yoktu" dedi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince Gültekin'i arama çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sırasında zanlı Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i öldürdüğünü kabul etmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianamede zanlı Cemal Metin Avcı hakkında "canavarca hisle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise cinayete "yardım ve yataklık" suçlamasıyla beş yıl hapis cezası isteniyor.

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DHA / HT,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe