 Oyuncu Birol Ünel yaşamını yitirdi | YAŞAM | DW | 04.09.2020

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YAŞAM

Oyuncu Birol Ünel yaşamını yitirdi

Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "Duvara Karşı" filmindeki oyunculuğu ile ün kazanan Birol Ünel, Berlin'de yaşamını yitirdi. Ünel, kanser tedavisi görüyordu.

Birol Ünel

Birol Ünel

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli sinema ve tiyatro oyuncusu Birol Ünel, Perşembe günü Berlin'de yaşamını yitirdi. Berlin'deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Shermin Langhoff, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Ünel'in yaşamını yitirdiğini teyit ederek, "Birol Ünel, Perşembe günü öğleden sonra Berlin'deki bir hastanede hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. Kanser tedavisi gören Ünel 59 yaşındaydı.

Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "Duvara Karşı" filmindeki Cahit Tomruk rolüyle uluslararası üne kavuşan Birol Ünel, bu filmdeki oyunculuğu ile 2004 yılında En İyi Aktör dalında Alman Film Ödülü'ne layık görülmüş, "Duvara Karşı" da, aynı yıl düzenlenen Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü almıştı. Fatih Akın imzalı bir başka film olan "Soul Kitchen"de de rol alan Ünel, çok sayıda film ve dizi projesinde yer almıştı.

18 Ağustos 1961 tarihinde Silifke'de dünyaya gelen ve 7 yaşındayken ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden Ünel, Hannover Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu'nda öğrenim görmüştü.

Birol Ünel, Fatih Akın'ın yönettiği ve Sibel Kekilli ile başrolünü paylaştığı Duvara Karşı filmiyle ün kazanmıştı

Birol Ünel, Fatih Akın'ın yönettiği ve Sibel Kekilli ile başrolünü paylaştığı "Duvara Karşı" filmiyle ün kazanmıştı

Fatih Akın: Işıklar içinde uyu!

Birol Ünel'in ölümü üzerine sosyal medyada çok sayıda kişi üzüntülerini dile getirdi. Birol Ünel'in ölümünü üzüntüyle karşılan yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinde beni her zaman etkileyen bir ışık vardı. Işıklar içinde yat!" ifadesini kullandı.

Alman Film Ödülleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Ne yazık ki size Birol Ünel'in öldüğünü bildirmek zorundayız. Alman Film Ödüllerinin 70'inci yılını En İyi Aktör ödülü kazandığı başyapıt Duvara Karşı ile kutlayacağız. Huzur içinde uyu, sevgili Birol!" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Oyuncular Sendikası da "Meslektaşımız Birol Ünel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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