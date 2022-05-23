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Fotoğraf: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/picture alliance
PolitikaKüresel

Oxfam'dan zenginlere ek vergi çağrısı

37 dakika önce

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zenginlerinin sadece pandemi döneminde kazançlarını yüzde 42 artırdığına işaret ederek eşitsizliğin dünya çapında tehlikeli bir şekilde arttığı uyarısı yaptı.

https://www.dw.com/tr/oxfamdan-zenginlere-ek-vergi-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-61899838

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, korona pandemisi döneminde dünyanın en zengin kesiminin servetinin yüzde 42 oranında arttığına ve 250 milyon insanın bu yıl aşırı yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret ederek harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Pazartesi günü İsviçre'nin Davos kentinde başlayan Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) "Küresel krizlerin kazananları" başlıklı bir rapor sunan Oxfam, artan eşitsizlik nedeniyle zenginlere yönelik vergilerin artırılmasını talep etti. Oxfam Almanya şubesinin sosyal eşitsizlikler birimi raportörü Manuel Schmitt, "Dünyada milyonlarca insan öğünlerini eksiltiyor, kaloriferleri kapatıyor, faturalarını ödeyemiyor haldeyken, 'hayatta kalmak için ne yapacağım' diye düşünürken şirketler ve arkalarındaki milyarderlerin rekor kârlara imza atması kabul edilemez" diye konuştu.

Hükümetlerin bu duruma karşı acilen harekete geçmesi, süperzenginler ve şirketlere yükümlülükler getirmesi çağrısı yapan Schmitt, Almanya'da da servet vergisinin yeniden yürürlüğe sokulmasını talep etti. Devletler arasındaki eşitsizliğin de arttığına ve düşük gelirli ülkelerin yarısından fazlasının yakında borçlarını ödeyemeyecek duruma düşebileceğine dikkat çeken Schmitt, "Şu an düşük gelirli ülkeler borç yükü altında boğuluyor ve dünya çapında eşitsizlik ve yoksulluk patlıyor" dedi.

Sudanesische Flüchtlinge in Äthopien
Fotoğraf: DW/C. Wanjoyi

İlaç şirketleri saniyede 1000 dolar kazandı

Raporda korona pandemisi ile enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın, yoksulluk ve sosyal eşitsizliği son dönemde daha da artırdığına işaret edildi. Milyarderlerin sayısının 2020'den bu yana 570 kişi artarak 2 bin 668'e yükseldiği, bu kesimin toplam servetinin 12 trilyon 700 milyar dolarla dünya ekonomik hasılasının yüzde 13,9'una denk geldiği belirtildi. Sadece ilaç şirketlerinin, pandemi döneminde ürettikleri aşılarla saniyede 1000 dolar kazanç sağladığı ve satış fiyatı olarak hükümetlerden üretim maliyetinin 24 katı para istedikleri de kaydedildi.

Raporda, dünyada 260 milyon insanın, artan eşitsizlik ve gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Gıda fiyatlarında Mart ayında, BM'nin kayıtları tutmaya başladığı 1990 yılından bu yana en büyük artışlar kaydedilmişti.

Davos'ta bu yıl siyaset, ekonomi ve sivil toplumdan yaklaşık 2 bin 500 katılımcıyla başlayan toplantıda uluslararası sorunlara çözüm yolları tartışılacak.

dpa/BK,JD

 

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