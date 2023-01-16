Oxfam: Krizler zenginlere yaradı

Oxfam'ın hazırladığı raporda korona ve enerji krizlerinin zenginlerin servetlerini katlarken, yoksulları daha da yoksullaştırdığı belirtildi.

İngiliz uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Davos'ta bugün başlayacak Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesi yayınladığı raporda dünyada giderek artan gelir eşitsizliği ve yoksulluğa dikkat çekti.

Korona salgını ve enerji krizinin şirketler ile aşırı zenginlere yaradığı belirtilen raporda geçen yıl gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artışın zenginlerin servetlerini daha da artırmasına yol açtığı ifade edildi.

Oxfam sözcüsü Manuel Schmitt, "Milyonlarca insan gıda ve enerji maliyetlerini nasıl karşılayacağını bilemezken, çağımızın krizleri milyarderlerin servetlerine devasa artışlar getirdi" dedi.

Kapitalizm karşıtı olarak bilinen Oxfam'ın hazırladığı rapora göre, dünya çapında 95 gıda ve enerji şirketi 2022 yılında kârlarını iki katından fazla arttırdı. Söz konusu şirketlerin krizden istifade ederek 306 milyar dolar kâr elde ettikleri belirtilen raporda, bunun 257 milyarının (yüzde 84) hissedarlara pay edildiği vurgulandı.

En zenginler gelirlerini daha da artırdı

Raporda, dünya nüfusunun en zenginlerini oluşturan yüzde birlik kesimin, korona pandemisinin başlangıcından bu yana, küresel servet artışının yaklaşık üçte ikisini tek başına elde ettiği belirtilirken, söz konusu eğilimin Almanya'da daha da belirgin olduğuna dikkat çekildi. Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında Almanya'da kaydedilen servet artışının yüzde 81'i nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesiminin hanesine yazıldı.

Oxfam'ın raporunda çarpıcı rakamlara da yer verildi. Buna göre dünya genelinde tüm milyarderlerin toplam serveti 2020'den bu yana günde ortalama 2,7 milyar doları arttı. Buna karşılık yüksek enflasyon işçi kesimini daha da yoksullaştırdı. Raporda, dünyada en az 1,7 milyar işçinin enflasyonun ücret artışından daha yüksek olduğu ülkelerde yaşadığı belirtilirken, yeryüzündeki her on kişiden birinin açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

"Rakamlar endişe verici"

Oxfam raporunun sonuçlarını değerlendiren Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, gelişmeleri endişe verici olarak tanımladı. Alman basın ajansı dpa'ya konuşan Schulze, "Zenginler daha da zenginleşirken salgın hastalıklar, çatışmalar ve özellikle de Rusya'nın saldırı savaşı bizi yoksulluk, açlık, sağlık ve eğitim alanlarında yıllarca geriye götürdü" dedi.

Sosyal Demokrat Partili Bakan, "Eğer dünya çapında eşitsizliği azaltmazsak, küresel kriz döneminin üstesinden gelemeyiz" diye de uyardı.

Zenginlere daha fazla vergi talebi

Oxfam tarafından hazırlanan raporda zenginler ve şirketlere on yıllardır uygulanan vergi indirimlerinin eşitsizliği daha da derinleştirdiği belirtilerek, krizden çıkış yolu olarak zenginlere daha fazla vergi uygulanması talep edildi. Raporda, bazı ülkelerde yoksulların milyarderlerden daha yüksek vergi ödemek zorunda kaldıklarına da vurgu yapıldı.

Oxfam'a göre, dünya genelinde vergi gelirlerinin yalnızca yüzde dördü servet üzerinden alınan vergilerden elde ediliyor.

Örgüt sözcüsü Schmitt, "Artık şirketler ve süper zengin sahipleri kamu yararı için adil şekilde katkı sunmalılar" diye konuştu.

dpa,AFP/TY,JD