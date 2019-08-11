 Otopsi sonucu: Epstein kendisini astı | DÜNYA | DW | 17.08.2019

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DÜNYA

Otopsi sonucu: Epstein kendisini astı

Fuhuş ağı kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in ölüm nedeni kesinleşti. Hapisteki hücresinde ölü bulunan Epstein'in kendisini astığı açıklandı. Epstein'in ölümü komplo teorilerine neden olmuştu.

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Kız çocuklarına cinsel istismar suçlamasıyla girdiği hapisteki hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein hakkında hazırlanan otopsi raporu tamamlandı. Adli tıp, Epstein'in kendisini asarak öldürdüğünü açıkladı.

New York'un Adli Tıp Başhekimi Barbara Sampson, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, otopsi sonucu elde edilen bilgilerin 66 yaşındaki Epstein'in kendisini öldürdüğünü gösterdiğini söyledi. New York Times gazetesi Epstein'in yatak çarşafı ile kendisini astığını bildirdi.

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Epstein'in avukatları ise Cuma günü yaptıkları açıklamada adli tıp incelemesinin sonucundan memnun olmadıklarını duyurdu. Avukatları kendi incelemelerini yapacaklarını açıkladı. Bu çerçevede hapishaneden görüntü talebinde bulunulacağı belirtildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Boynundaki morluklar nedeniyle intihar gözetiminde olan Epstein'in gardiyanlarının olay sırasında uyuduğu öne sürülmüştü.

Komplo teorileri ortaya atılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew dâhil nüfuzlu isimlere yakınlığıyla bilinen 66 yaşındaki Epstein, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılar, Epstein'i 2002 ve 2005 yılları arasında onlarca kız çocuğunu istismar etmekle suçlamıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Epstein'in suçlu bulunması durumunda 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyordu.

Epstein'in ölümü sonrası başka ünlü kişilerin adlarının ortaya çıkmasının engellenmesi için öldürülmüş olabileceğine dair komplo teorileri ortaya atılmıştı.  

Epstein'in ölümünden bir gün önce, 2002 ve 2005 yılları arasında faal olduğu öne sürülen fuhuş ağının nasıl işlediğine dair daha detaylı iddiaların yer aldığı bir dizi belge yayımlanmıştı.

 

AFP/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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