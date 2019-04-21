Osman Sarıgün nasıl cezaevinden kurtuldu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik üç yıl önce Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen linç girişimine ilişkin davada verilen kararda tartışma yaratacak bir ayrıntı yer aldı.

Davanın bir numaralı sanığı olan ve olaylar sırasında Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, toplamda beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karara göre, mahkeme; Osman Sarıgün’e hakaret, yaralama ve halkı suç işlemeye tahrik suçlarından önce, toplamda altı yıl iki ay hapis cezası verdi. Buna karşılık mahkeme, yasayı olaylardan sonra kaçarken yakalanan Sarıgün’ün lehine yorumladı. Bu kapsamda Sarıgün’e verilen ceza “sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi” göz önüne alınarak beş yıla indirildi.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi, bunun yanı sıra beş yıllık cezanın içerisindeki iki buçuk yıllık bölümünün de ertelenmesine karar verdi. Böylece Osman Sarıgün’e cezaevi yolu tamamen kapanmış oldu.

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