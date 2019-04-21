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Osman Sarıgün nasıl cezaevinden kurtuldu?

Alican Uludağ
6 saat önce

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen linç girişimi davasında 55 sanık çeşitli cezalara çarptırılırken, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e ise beş yıl hapis cezası verildi.

https://www.dw.com/tr/osman-sar%C4%B1g%C3%BCn-nas%C4%B1l-cezaevinden-kurtuldu/video-62002538

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik üç yıl önce Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen linç girişimine ilişkin davada verilen kararda tartışma yaratacak bir ayrıntı yer aldı. 

Davanın bir numaralı sanığı olan ve olaylar sırasında Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, toplamda beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karara göre, mahkeme; Osman Sarıgün’e hakaret, yaralama ve halkı suç işlemeye tahrik suçlarından önce, toplamda altı yıl iki ay hapis cezası verdi. Buna karşılık mahkeme, yasayı olaylardan sonra kaçarken yakalanan Sarıgün’ün lehine yorumladı. Bu kapsamda Sarıgün’e verilen ceza “sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi” göz önüne alınarak beş yıla indirildi. 

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi, bunun yanı sıra beş yıllık cezanın içerisindeki iki buçuk yıllık bölümünün de ertelenmesine karar verdi. Böylece Osman Sarıgün’e cezaevi yolu tamamen kapanmış oldu. 

Haberin ayrıntıları için videoya tıklayın!

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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