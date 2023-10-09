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Osman Kavala’ya Vaclav Havel Ödülü

Kayhan Karaca
9 Ekim 2023

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, Vaclav Havel Ödülü'ne layık görüldü.

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Osman Kavala
İş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala Fotoğraf: Kerem Uzel/dpa/picture alliance

2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, Gezi Davası’nda müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı Osman Kavala’ya verildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından 2013 yılından bu yana verilen ödülü bu yıl kazanan isim bugün Strasbourg’da düzenlenen törenle açıklandı. Ödülü kazanan ismi AKPM’nin Hollandalı başkanı Tiny Kox açıkladı.

AKPM Genel Kurulunda düzenlenen törene Osman Kavala adına eşi Ayşe Buğra Kavala katıldı. Ayşe Buğra Kavala, ödül töreninde eşi tarafından kaleme alınmış bir mektubu okudu.

Kavala, mektubunda, "AİHM tarafından hakkında verilmiş ve derhal serbest bırakılmasına hükmeden kararlara rağmen, AİHM’nin otoritesini kuvvetlendirici ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin manevi ve nesnel gücünü sağlamlaştırıcı yeni olanak ve mekanizmalara ihtiyaç olduğunu" dile getirdi.

Türkiye’de "hüküm süren siyasi söylem ile uyumlu spekülatif söylemler temelinde insanların hapse atılmasının genel bir uygulama haline geldiğini" savunan Kavala, buna rağmen Türkiye’nin "kapalı otoriter rejime dönüşeceğine inanmadığını" ifade etti.

AKPM Genel Kurulunda düzenlenen törene Osman Kavala adına eşi Ayşe Buğra Kavala katıldı.
AKPM Genel Kurulunda düzenlenen törene Osman Kavala adına eşi Ayşe Buğra Kavala katıldı.Fotoğraf: DW/B. Karakas

Kavala, "Türkiye’nin hiç de uzak olmayan bir gelecekte hukuk devletinin var olacağı gerçek bir demokrasiye dönüşeceğine inanmak istiyorum. Türkiye’de böyle bir gelişme bölgemizdeki demokrasi dinamiğini de destekler" dedi.

Bu yılki ödül için Osman Kavala dışında Justyna Wydrzynska (Polonya) ve Yevgeniy Zakharov (Ukrayna) finalist adaylar olarak belirlenmişti.

Prag merkezli Vaclav Havel Library ve Charta 77 Vakfı ile işbirliği çerçevesinde 2013 yılından bu yana AKPM tarafından verilen ödül, bir diploma, bir plaket ve 60 bin eurodan oluşuyor.

Ödül 2017 yılında, Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle yargılanan eski YARSAV başkanı Murat Arslan’a verilmiş, Ankara bu karara tepki göstererek Avrupa Konseyi bütçesine katkısını azaltmıştı.

Kavala bu hafta AKPM gündeminde

AKPM, 12 Ekim Perşembe günü "Osman Kavala’nın Derhal Serbest Bırakılması için Çağrı" başlığı altında özel bir genel kurul oturumu düzenleyecek. Oturum sonunda bir de karar tasarısı oylanacak.

AKPM’nin bu kararda, AİHM’nin Kavala hakkında aldığı kararlarla ilgili infaz denetim sürecinin hızlandırılmasını talep etmesi bekleniyor. Bu süreç AİHM kararlarının infazının denetimini gerçekleştiren Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yürütülüyor. Bakanlar Komitesi, Ankara’nın AİHM kararları gereği Kavala’yı serbest bırakmaması nedeniyle Türkiye’ye karşı ihlal süreci başlatmıştı.

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