 Osman Kavala′ya Almanya′da insan hakları ödülü | Almanya | DW | 18.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Osman Kavala'ya Almanya'da insan hakları ödülü

Tutuklu iş insanı Osman Kavala Almanya'da insan hakları ödülüne layık görüldü.

Osman Kavala

Osman Kavala

2017 yılından bu yana tutuklu olan iş insanı Osman Kavala, 2022 Tonhalle Düsseldorf İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü. Konser merkezinden yapılan açıklamada Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kavala'nın Türkiye'deki kültür girişimlerini ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle desteklediği vurgulandı.

Düsseldorf Senfoni Orkestrası Başşefi Adam Fischer, Kavala'nın durumunun Türkiye'de siyasetin yargı üzerindeki etkisini ortaya koyan sarsıcı bir örnek olduğunu söyledi. Fischer "Açıkça burada insan ve vatandaşlık haklarını savunan bir insan cezalandırılıyor ve susturuluyor" diye konuştu.

Tonhalle Düsseldorf

Tonhalle Düsseldorf

Tonhalle Düsseldorf'un verdiği insan hakları ödülünün maddi değeri 10 bin euro. Ödül töreninin 19 Mart tarihinde Düsseldorf'ta bir konser eşliğinde yapılması planlanıyor. Kavala'nın katılamayacağı törende ödülü onun gıyabında Yeşiller Partisi'nden Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir alacak. Tonhalle Düsseldorf İnsan Hakları Ödülü'nü daha önceki yıllarda alanlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar ve iklim koruma hareketi Gelecek İçin Cumalar da bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaklaşık iki yıl önce Kavala'nın serbest bırakılması yönünde karar almış ve Kavala'nın tutukluluğunu siyasi olarak nitelemişti. Türkiye'nin bu kararı hayata geçirmemesi nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu ayın başında Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatmıştı.

dpa / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya'da sıkı korona tedbirleri kademeli olarak gevşetiliyor

Başbakan Scholz ve eyalet başbakanlarının toplantısında, sıkı korona tedbirlerinin 20 Mart'a kadar üç aşamada kaldırılması kararı alındı.  

FOTO-GALERİ

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  