Kavala'dan Yargıtay'ın kararına ilişkin açıklama

İş insanı Osman Kavala, Yargıtay'ın onama kararını, "hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünü" olarak değerlendirdi.

Hukuk ve Adalet

Ekim 2017'den beri cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala, hakkındaki müebbet hapis cezası kararının Yargıtay tarafından onanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Kavala'ya Özgürlük üzerinden paylaşılan açıklamada Kavala, "Yargıtay'ın onama kararı, hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar, delil olmadan insanları mahkûm etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25 Nisan 2022'de Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Çiğdem Mater hakkında verdiği mahkumiyet kararını önceki gün onamış, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı hakkındaki hükümleri ise bozmuştu.

Gezi Parkı davasında, Türk Ceza Kanunu'nun 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen 18'er yıl hapis cezalarını onamıştı.

Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

DW/JD, ETO

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