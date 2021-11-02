Osman Kavala'dan tutukluluğunun dördüncü yılında mesaj

İş insanı Osman Kavala tutukluluğunda dört yılın dolması vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı. "Osman Kavala'ya Özgürlük" inisiyatifinin açıkladığı mesajda Kavala, Silivri Cezaevi'nde dördüncü yılını tamamladığını ifade ederek şu görüşlere yer verdi:

"Bu süre içinde sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekle kalmadım, hedef gösterildim ve kamuoyunda hakkımda 'karanlık' ve 'kötü' bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için, kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın dört yılını kaybettikten ve bir 'memleket sorunu' haline geldikten sonra, teselli bulabileceğim şey, yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir."

10 büyükelçiden Osman Kavala açıklaması

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin büyükelçileri Ekim ortasında yaptırım uyarısında bulunan ortak bir bildiri yayımlamış ve Kavala'nın dava sürecinin farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davalar yaratılması yoluyla sürekli geciktirildiğine işaret etmişti. Bildiride bu durumun "Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediği" ifade edilmişti.

Büyükelçilerin bildirisine hem Türk Dışişleri Bakanlığı, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edileceğini açıklarken Dışişleri Bakanlığı büyükelçileri davayı siyasallaştırmakla suçlamış, elçilerin "diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde" ortak bir açıklama yayımladığını belirtmişti.

Büyükelçiler gelen tepkilerin ardından 25 Ekim'de sosyal medya üzerinden Kavala bildirisiyle Türkiye'nin iç işlerine karışmadıklarını belirten bir açıklama yapmış, bu açıklama Ankara'da olumlu karşılanmış ve tansiyon düşmüştü.

Kavala hakkındaki dava süreci

İş insanı Osman Kavala hakkındaki dava süreci ise devam ediyor. Kavala tutuklu yargılandığı Gezi davasından Şubat 2020'de beraat etmiş ve hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak bu karardan birkaç saat sonra hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma çerçevesinde tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Şubat 2021'de bu dava Gezi davası ile birleştirildi. Birleştirme kararının ardından Kavala 8 Ekim'de yapılan duruşmada, iddianamede kendisine isnat edilen suçların somut delillere dayanmadığını savunarak, "Sudan bahanelerle tutukluluğumun sürdürülmesi yargısız infazdır, algı yaratma çabasıdır, AİHM’in kararının etrafından dolanma girişimidir. Umarım, davaların birleştirilmesi, Türk yargısının karşı karşıya olduğu tehditlerin daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Umarım ülkemizde bir daha böyle bir iddianame hazırlanmaz, böyle şey bir daha yaşanmaz" diye konuşmuştu. Osman Kavala bu davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yargılanıyor.

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DW / HT,SSB

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