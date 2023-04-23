Osman Kavala'dan cezaevindeki 2000'inci gününde mesaj

2 bin gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala yayınladığı mesajda, 14 Mayıs'tan sonra yargıda ve kamu kurumlarında hukuk ilkelerine ve insan haklarına uyulmasını ümit ettiğini ifade etti.

İş insanı Osman Kavala, cezaevinde geçirdiği 2 bin günün dolması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"Hukuka, mantığa sığmayan iddialar ve suçlamalarla 2000 gündür cezaevinde tutuluyorum" diyen Osman Kavala, "Beni suçla ilişkilendiren hiçbir somut delil olmadığı ilk Gezi davası sonunda oybirliği ile verilen beraat kararında açıkça belirtilmişti" ifadesini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "hak ihlali" kararını hatırlatan Kavala sözlerini şöyle sürdürdü:

"İddianameleri okuyan herkesin rahatça göreceği bu gerçek iki AİHM kararıyla bağlayıcı hukuki hüküm niteliği kazanmasına rağmen cezaevinde tutulmam yasaların ve yargı yetkisinin kötüye kullanımı ile gerçekleştirilen bir eziyet etme eylemidir. Başkalarının hayatlarına değer vermeyen anlayışın tezahürüdür."

Kavala, mesajında seçimler sonrasında mevcut anlayışın değişeceğini ümit ettiğini dile getirdi:

"14 Mayıs'tan sonra yargıda ve tüm kamu kurumlarında hukuk ilkelerine, insan haysiyetine ve insan haklarına saygı gösteren bir anlayışın hakim hale geleceğini ümit ediyorum. Suç işlediklerine dair delil ortaya konmadan cezaevine sokulan binlerce yurttaşımızın da aynı beklentiler içinde olduğuna inanıyorum."

Ne olmuştu?

Osman Kavala, Gezi ve 15 Temmuz soruşturmaları kapsamında 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı ve 1 Kasım 2017'de de tutuklandı. Kavala hakkındaki iddianame tutuklanmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra 19 Şubat 2019'da düzenlendi. İddianamede, Kavala ile birlikte 16 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

10 Aralık 2019'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala'nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, tutukluluğun bir hak ihlali olduğuna ve Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak Ankara, AİHM kararını uygulamadı.

Kavala hakkında 9 Mart 2020'de ise "casusluk" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Yargı sürecinde avukatları defalarca tutukluluğunun kaldırılmasını talep etmesine rağmen, bu talep reddedildi.

25 Nisan 2022'de karara bağlanan davada, Osman Kavala daha önce beraat etmiş olmasına rağmen, "Türkiye Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kavala'nın, "casusluk" suçlamasından ise beraatine karar verildi.

DW/JD, EC

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