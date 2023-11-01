Osman Kavala: Umudumu kaybetmedim

Bundan tam 6 yıl önce 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan iş insanı Osman Kavala, tutukluluğunun yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayınladı. Kavala mesajında, 6 yıl boyunca suç işlediğine dair hiçbir delil olmadan cezaevinde tutulduğunu ifade etti. "Bunun sona ermesini beklerken, Yargıtay kararıyla hukuksuzluğun onanması ile infaz koşullarım ağırlaştı" ifadesini kullanan Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin kendisini Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görmesinin kendisini onurlandırdığını, ancak ödüle sevinemediğini belirtti:

"Hamas'ın sivillere saldırı eylemi ve İsrail bombardımanının Gazze'de yarattığı felaket, sevinmeme fırsat vermedi. Filistin'de büyük acılara sebep olan terör ve şiddet ortamıını besleyen adaletsizliklere karşı tüm uluslararası kuruluşların daha fazla duyarlılık göstereceklerini ve uluslararası hukuk normlarına uygun biçimde barışın sağlanması için güçlü bir inisiyatif alacaklarını umuyorum. Havel'in dediği gibi 'en önemlisi umudu kaybetmemek'. Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülmüştü. Ödülü Ekim ayında Kavala adına eşi Ayşe Buğra almıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ödülün Kavala'ya verilmesine yazılı bir açıklama ile tepki göstererek, "Ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

Kavala'nın cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25 Nisan 2022'de Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Çiğdem Mater hakkında verdiği mahkumiyet kararını Eylül ayında onamış, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı hakkındaki hükümleri ise bozmuştu.

Gezi Parkı davasında, Türk Ceza Kanunu'nun 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen 18'er yıl hapis cezalarını onamıştı.

DW / HT,MK

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