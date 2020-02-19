 Osman Kavala tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 19.02.2020

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TÜRKİYE

Osman Kavala tutuklandı

Gezi Parkı davasında beraat eden ve hemen sonrasında 15 Temmuz soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Osman Kavala Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

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841 gündür cezaevinde olan ve dün yargılandığı Gezi Parkı davasından beraat eden iş insanı Osman Kavala tahliye edilmeden başka bir soruşturma nedeniyle tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Osman Kavala'nın 15 Temmuz soruşturması kapsamında  "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kavala’yı tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etmişti.

Osman Kavala mahkemedeki ifadesinde iki yıl dört aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu belirterek, dünkü beraat kararı sonrasında hakkında çıkarılan gözaltı kararıyla hak ihlalinin sürdüğünü belirtti. Kavala 15 Temmuz darbe girişimine destek olduğu iddiasının asılsız olduğunu söyledi.

Kavala’nın avukatı Deniz Tolga Aytöre ise Kavala'nın savcılığın iddia ettiği gibi 15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçlanan Amerikalı akademisyen Henri Barkey ile hiçbir şekilde görüşmediğini söyledi. Aytöre bu iddiayı çürüttüğünü belirttiği HTS analiz raporunu mahkemeye sundu.

Mahkeme ise "suçun ağırlığı ve Gezi davasından beraat etmesi nedeniyle kaçma tehlikesi olduğu"“ gerekçesiyle Kavala’nın tutuklanmasına karar verdi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun ""Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçu uyarınca gözaltına alınmasına karar vermişti. Başsavcılık Osman Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katıldığını iddia ediyor.  
 

Kavala dün beraat etmişti

Gezi Parkı davasının altıncı ve son duruşması dün Silivri'de İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi‘nde görülmüştü. Mahkeme heyeti karar duruşmasında Kavala ile birlikte dokuz sanık hakkında tüm suçlardan beraat kararı vermiş, ifadesi alınmayan yurtdışındaki yedi sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kavala ile birlikte dokuz sanık hakkındaki beraat kararına itiraz için mahkemeye süre tutum dilekçesi vermişti. 


DW, DHA, HT, BK
© Deutsche Welle Türkçe

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Kavala hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

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