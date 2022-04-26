Osman Kavala kararına tepkiler sürüyor

Kavala hakkındaki mahkeme kararına tepkiler devam ediyor. Yeşiller partili Tarım Bakanı Cem Özdemir "Türk adaleti bitmiştir" şeklinde tepki gösterirken, AB düzleminde ise temel hak ve özgürlüklere vurgu yapıldı.

İş insanı Osman Kavala'nın Türkiye'de mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına Avrupa ve Almanya'dan tepkiler devam ediyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabından mahkeme kararı hakkında bir açıklama yaptı. Borrell "Türk Mahkemesi'nin Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezası ile diğer sanıklar için verilen ağır hapis cezaları azami sertliği gösteriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını görmezden geliyorlar.Temel hak ve özgürlüklere saygı bugün her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.

Almanya'da iktidar ortağı Yeşiller partili Tarım Bakanı Cem Özdemir de Kavala kararına sert tepki gösterdi. Özdemir "#OsmanKavala ve #Gezi davasındaki diğer sanıklar hakkında verilen 'karar' tamamen yalan ve komplo teorilerine dayanmaktadır. Eşi benzeri olmayan bir siyasi gösteri duruşmasını gözlemlemek zorunda kaldık. Türk adaleti bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Almanya'da iktidar ortağı Hür Demokrat Parti'li (FDP) Federal Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Renata Alt, mahkemenin Kavala hükmüne dair şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları aktivisti Osman Kavala hakkında bugün verilen hüküm bir skandaldır ve açıkça siyasi saiklidir. Tüm süreç Türk yargısının perişan durumunu yansıtıyor. Kavala’nın sivil topluma bağlılığı nedeniyle aslında başından beri tacize yönelikti. İnsan hakkı olan ifade özgürlüğü temelinde hukuksuz bir şekilde hapsedilen herkes, despot bir adaletsizlikle karşı karşıyadır. Bu muamele, Erdoğan rejiminin insan haklarını ne kadar küçümsediğini ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kasten görmezden geldiğini gösteriyor. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği sınanmalı."

Gezi Davası'nda karar: "Bunlar çete, hakim değil" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang da mahkeme kararına tepki gösteren siyasetçilerden. Lang konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"#OsmanKavala'nın müebbet hapis cezası siyasi bir skandaldır. Bu, #Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan haklarının durumunu gösteriyor. Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır! #FreeOsmanKavala"

Kavala'ya müebbet hapis

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Üçüncü Gezi Davası’nda Pazartesi günü verdiği kararla, iş insanı Osman Kavala’nın "casusluk" suçlamasından beraat ve tahliyesine, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

DW / SSB, HT