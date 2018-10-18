 Osman Kavala: Hayatımdan aylar eksiliyor | TÜRKİYE | DW | 31.10.2018

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TÜRKİYE

Osman Kavala: Hayatımdan aylar eksiliyor

Bir yıldır iddianamesiz cezaevinde olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, kaleme aldığı açık mektupta serbest bırakılmasını talep etti. Kavala, özgürlüğüne ve ailesine kavuşmak istediğini belirtti.

Türkei Geschäftsmann Osman Kavala (Imago/Zumapress)

Osman Kavala

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Bir yıldır Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala açık bir mektup kaleme aldı. Kavala'nın mektubu, Çarşamba günü avukatlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında okundu.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Kavala mektubunda "Silivri'de ikametimin birinci yılı tamamlandı. Beni anayasal düzeni ve hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlayanların her geçen gün bu suçlarla alakam olmadığını daha iyi fark ettiklerine inanıyorum. Ancak bu öğrenme süreci benim özgürlüğüm pahasına oluyor" ifadelerini kullandı.

Kavala, "Hayatımdan aylar eksiliyor. Bir an önce özgürlüğüme, aileme, dostlarıma kavuşmak istiyorum" dedi.

Mahkeme öncesi uzun tutuklama ve yargılamaların peşinen ceza haline getirilerek istismar edildiğini söyleyen Kavala, bunlara son verilmesini "hayati önemde gördüğünü" belirtti.

Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu, müvekkilinin bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunmasına rağmen bir iddianamenin mevcut olmamasını eleştirdi. Avukatların kayıtlara erişiminin sınırlı olduğuna değinen Koyuncu, bu nedenle müvekkillerine yöneltilen suçlamaların arka planından bihaber olduklarına dikkat çekti.

Kavala'ya Almanya'dan destek

Osman Kavala’nın tutuklanması Almanya’da da tepki ile karşılanıyor. 
Maxim Gorki Tiyatrosu’ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, change.org adlı internet sayfası üzerinden başlatılan kampanyada, bir yıl içinde aralarında yazar, sanatçı ve siyasetçilerin bulunduğu 10 binden fazla kişinin imza verdiği belirtildi. 

Kavala’nın cezaevindeki birinci yılında, kampanyaya destek veren isimler bir dayanışma fotoğrafı ile Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını talep etti. 

Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni Shermin Langhoff’un girişimi ile Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bir imza kampanyası başlatılmıştı. Langhoff, yaptığı açıklamada, "Osman Kavala’yı tanıyan ve ona saygı duyan birçok insan gibi ben de bu davanın Türk adaleti ve Türkiye için büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum" dedi. 

Langhoff, Osman Kavala’nın tutuklanmasının Türkiye’de "hiç kimsenin özgürlüğünün güvence altına olmadığının" bir işareti olduğunu ifade etti. 

Kampanyaya imza verenler arasında, yönetmen Fatih Akın, Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir, Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel, sanatçı Banu Cennetoğlu gibi isimler bulunuyor.  

Türkiye'de uzun yıllardır sürdürdüğü sivil toplum girişimleri ile tanınan Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Kavala, "Gezi eylemlerinin yöneticisi olmak" ve "15 Temmuz darbe girişimine katılmak" suçlamalarıyla 1 Kasım'da tutuklanmıştı.

DW,dpa/BÜ, JD, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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