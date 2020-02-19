 Osman Kavala hakkında bir tutuklama talebi daha | TÜRKİYE | DW | 09.03.2020

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TÜRKİYE

Osman Kavala hakkında bir tutuklama talebi daha

Gezi Parkı davasından beraat eden ancak tahliye edilmesi beklenirken 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan iş adamı Osman Kavala, bu kez casusluk suçlamasıyla karşı karşıya.

Osman Kavala

Osman Kavala

İki buçuk yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan ve Gezi Parkı davasından beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile "yoğun şüpheli ilişkileri" tespit edildi. Kavala'nın bu gerekçeyle "siyasal veya askeri casusluk'' suçundan da tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildiği kaydedildi. 

Kavala'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesini vermesinin ardından nöbetçi hakimlik kararını açıklayacak.

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kavala aynı dosyadan tutuklandı, resen tahliye edildi, yeniden tutuklandı ve yine tutuklandı" diyerek "Savcı Hasan Yılmaz’ın tutuklama müzekkeresine yazdığı “yeni delil”: “Barkey hakkında yapılan ek araştırmada yabancı devletler adına istihbari görevler alarak faaliyette bulunduğuna yönelik bulgulara erişildiği...” ifadesine yer verdi.

Gezi Parkı davası çerçevesinde 841 gün cezaevinde yatan ve 18 Şubat'taki duruşmada hakkındaki suçlamalardan beraat eden Osman Kavala daha tahliye edilmeden bu kez 15 Temmuz soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhurityeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti. 

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Türk yargısı: Önce tahliye sonra tutuklama

Türkiye’de KHK ile yapılan bir düzenlemeyle tahliye kararlarının ardından verilen tutuklama kararları artık rutine dönüşüyor. Osman Kavala’nın yeniden tutuklanması Türk yargısına siyasi müdahalenin de bir yansıması. (20.02.2020)  

Hak savunucuları: Kavala derhal serbest bırakılsın

İş insanı Osman Kavala'nın başka bir dosyadan yeniden tutuklanmasını "ihlal" olarak nitelendiren hak savunucularına göre, iki yıl içinde iddianamesi hazırlanmayan dosyadan Kavala'nın tekrar tutuklanması hukuken imkânsız. (28.02.2020)  

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