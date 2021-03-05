 Osman Kavala Avrupa′nın daimi gündeminde | AVRUPA | DW | 12.03.2021

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AVRUPA

Osman Kavala Avrupa'nın daimi gündeminde

Avrupa Konseyi Osman Kavala'yı daimi gündemine alıyor. AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili denetim süreci de bu hafta başladı.

İş insanı Osman Kavala

İş insanı Osman Kavala

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üç yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala'yı daimi gündemine aldı. Bu hafta Strasbourg'da AİHM kararları gündemiyle toplanan Bakanlar Komitesi, Osman Kavala konusunu bundan böyle sadece AİHM gündemli toplantılarının değil, tüm toplantılarının gündemine ekleme kararı aldı.

Komite, Ankara'nın, Mayıs 2020'de kesinleşen AİHM kararı gereği Kavala'yı serbest bırakmamış olmasından ötürü bu tür bir uygulamaya gitti. Bu kapsamda Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkenin büyükelçi düzeyindeki daimi temsilcilerinin her hafta Strasbourg'da gerçekleşen toplantılarına gelecek haftadan itibaren sistematik olarak Osman Kavala başlıklı bir gündem maddesi eklenecek. Toplantılar sırasında isteyen Avrupa devleti Osman Kavala konusunu gündeme taşıyarak Ankara'dan bilgi talep edebilecek. Bir tür "siyasi baskı" olarak gösterilen bu uygulama Kavala serbest bırakılana kadar devam edecek.  

Kavala'nın tutukluğunun devamı ve hakkındaki dava süreçlerinin AİHM kararıyla uyumlu olmadığını belirten Komite, bu hafta aldığı kararda Ankara'ya AİHM kararlarının bağlayıcılığı ve infazıyla ilgili yükümlülüklerini bir kez daha hatırlattı.

Türkiye'de yargı sorunu

AİHM kararında Kavala'nın "siyasi gerekçelere dayalı" olarak tutuklu kaldığına dair sonucun Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin genelleşmiş bir sorundan kaynaklandığına vurgu yapan Bakanlar Komitesi, "yargının korunması ve yönetim dahil her türlü yersiz etkiye direnmek için yeterince sağlam olması" amacıyla yasal ve diğer önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde kabul edilen İnsan Hakları Eylem Planı'nı not ettiğini de belirten Komite, planın özellikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgili reformlar konusunda hayata geçirilmesi için Avrupa Konseyi'nin destek sağlamaya hazır olduğu mesajı verdi.

Bakanlar Komitesi, Kavala davası denetim süreci kapsamında 3 Aralık 2020 tarihli bir önceki toplantıda, AİHM kararı gereği Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde bir "ara karar" almıştı. Kararda, Kavala'nın mevcut tutukluluk hali için "AİHM tarafından tespit edilen hak ihlalinin devamı" tanımlaması yapılmıştı.

Çavuşoğlu'na mektup yollanacak

Komite, almış olduğu bu karara rağmen Kavala'nın tutukluluğunun devam ediyor olmasının yarattığı "derin kaygıyı" ifade etmek amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir mektup göndermeyi de kararlaştırdı.  Mektup, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını yürütmekte olan Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara'ya yollanacak.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş da gündemde

Bakanlar Komitesi bu haftaki toplantılarında AİHM tarafından 22 Aralık 2020 tarihinde açıklanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili denetim sürecini de başlattı.

Karar gereği Demirtaş'ın "derhal serbest bırakılması gerektiğini" belirten Komite, Ankara'nın "Demirtaş şu anda AİHM tarafından verilen karar kapsamına girmeyen bir nedenden ötürü tutuklu" tezini "Bu tez daha önce AİHM tarafından incelendi ve reddedildi" gerekçesiyle geri çevirdi.

AİHM kararını yerine getirme yükümlülüğünün, kararda tespit edilen ihlallerin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması anlamına da geldiğini belirten Komite, Demirtaş hakkında Ankara ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri önünde devam eden yargı süreçlerini işaret etti.

Komite, serbest bırakılmaması halinde Demirtaş konusunu Haziran 2021'deki AİHM gündemli toplantısında yeniden ele alacağını bildirdi.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Alman Dışişleri: Kavala ve Demirtaş serbest bırakılmalı

Alman Dışişleri, Türkiye'de insan hakları durumunun iyileşmesinde AİHM kararlarının derhal ve eksiksiz şekilde uygulanmasının ölçü olarak alınacağını vurgulayarak Kavala ve Demirtaş dosyalarına işaret etti.  

Almanya Dışişleri Bakanından "AİHM" uyarısı

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun AİHM kararlarına rağmen devam etmesi, AKPM toplantısının da gündemindeydi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tüm üye ülkeleri AİHM kararlarına uymaya çağırdı.  

AP’den "Demirtaş ve Kavala’yı serbest bırakın" çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın, haklarındaki AİHM kararları gereği derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalarını talep etti.  

AİHM Demirtaş için Ankara'dan savunma istedi

AİHM, Demirtaş hakkında 20 Eylül 2019'da verilen ikinci tutukluluk kararının ardında "siyasi" gerekçeler olduğu teziyle ilgili olarak Ankara'dan savunma talep etti.  

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