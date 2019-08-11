Oslo'daki cami saldırısı şüphelisinin tahliye talebine ret

Norveç'in başkenti Oslo'daki Baerum semtinde geçen Cumartesi günü El Nur İslam Merkezi'ne elinde en az iki silahla girerek etrafa ateş açmakla suçlanan 21 yaşındaki P.M, mahkemede hâkim karşısına çıktı.

M'nin yüzünde, boynunda ve ellerinde, camide kendisine müdahale eden 65 yaşındaki bir kişiyle giriştiği kavga sırasında oluştuğu tahmin edilen çürük ve yara izleri vardı.

"Terör eylemi girişimi" olarak değerlendirilen olay sırasında camide üç kişi bulunuyordu. Olayda ciddi şekilde yaralanan olmadı. Norveç polisi, şüphelinin "aşırı sağ ve yabancı düşmanı görüşlere" sahip olduğunu belirtti.

Tahliye talep etti

Oslo'daki mahkemede M'nin avukatı Unni Fries, hakkındaki iddiaları reddeden müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti. Ancak mahkeme, M'nin söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğine dair "haklı gerekçeler" bulunduğunu belirterek şüphelinin dört hafta gözaltında tutulmasını isteyen polisin talebini kabul etti. M, ilk iki hafta "tamamen tecrit altında" tutulacak.

Norveç'te resmen "şüpheli" diye adlandırılmak, iddianame öncesi bir adım olarak görülüyor.

Oslo'daki cami saldırısından birkaç saat sonra şüphelinin aynı semtteki evinde 17 yaşındaki bir genç kızın cansız bedeni bulundu. Yerel medya, şüphelinin üvey kız kardeşi olduğu ortaya çıkan bu kişinin Çin kökenli olduğunu bildirdi. Terör eylemi şüphelisi olan M, üvey kız kardeşinin ölümü nedeniyle de cinayetle suçlanıyor.

Oslolular Pazar günü, saldırıya uğarayan caminin önünde toplanarak Müslüman toplumuyla dayanışma gösterdi.

"Irk savaşı"

Şüphelinin saldırıdan birkaç saat önce internette yaptığı paylaşımlarda, geçen Mart ayında Yeni Zelanda'daki iki camide 51 kişiyi öldüren saldırganı övdüğü iddia ediliyor.

Bir forumda şüphelinin ismiyle paylaşılan bir mesajda, "ırk savaşının" internetten gerçek hayata çekilmesi için çağrıda bulunulduğu görülmüştü. Bu kişi, Yeni Zelanda saldırısının şüphelisi Brenton Tarrant'a atıfta bulunararak kendisinin "Aziz Tarrant" tarafından seçildiğini ifade etmişti.

Oslo'daki saldırı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki saldırıda hedef alınan camilerden birinin adının da El Nur olması bakımından Yeni Zelanda saldırısıyla benzerlik göstermişti.

İhmal şüphesi

Norveç iç istihbarat servisi PST bugün yaptığı açıklamada, "yaklaşık bir yıl önce" M. hakkında bir bilgi aldıklarını ancak bu konuda harekete geçmeye gerek görmediklerini duyurdu.

"Söz konusu bilgi bir hayli muğlaktı ve olması muhtemel bir terör planının işareti değildi" ifadesini kullanan PST Başkanı Hans Sverre Sjovold, kendilerine sık sık buna benzer bilgiler ulaştığını söyledi.

Norveç'te Temmuz 2011'de aşırı sağcı Anders Behring Breivik tarafından düzenlenen terör saldırısında 77 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,AFP/CÖ,JD

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