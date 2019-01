Oscarların favorileri Roma ve The Favourite

Bu yıl 91’inci kez verilecek Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Oscarların favorileri arasında sayılan Roma ve The Favourite (Sarayın Gözdesi) 10'ar dalda aday gösterildi.

Yönetmenliğini Meksikalı Alfonso Cuaron’un yaptığı Netflix yapımı Roma'nın aday gösterildiği dallar arasında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo, Yabancı Dilde En İyi Film bulunuyor. 75'inci Venedik Film Festivali’nde Altın Arslan’a layık görülen siyah-beyaz film, 70’li yıllarda Meksikalı bir ailenin hayatını anlatıyor.

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un imzasını taşıyan The Favourite de, En İyi Film, En İyi Yönetmen gibi dallarda ödüle aday. Film, Büyük Britanya Kraliçesi Anne'in bir portresini çiziyor.

En çok adaylık alan diğer filmler

Netflix yapımı Roma'dan bir sahne

Bradley Cooper'in ilk yönetmenlik denemesi A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) ve Adam McKay'in yönettiği, ABD'nin eski başkan yardımcılarından Dick Cheney’nin hayatına ışık tutan Vice ise 8'er dalda Oscar'a aday gösterildi.

Bilim kurgu-aksiyon türündeki Black Panther (Kara Panter) aralarında En İyi Film’in de olduğu 7 dalda yarışıyor. Böylelikle Oscar tarihinde ilk kez bir çizgi roman uyarlaması En İyi Film dalında aday gösterilmiş oldu.

Spike Lee imzalı BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) 6 dalda aday gösterildi.

Green Book (Yeşil Rehber) ve Bohemian Rhapsody ise 5'er dalda Oscar'a aday oldu.

En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu adayları

24 Şubat'ta Los Angeles'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adayları iseChristian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) ve Viggo Mortensen (Green Book) oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ise Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Glose (The Wife), Olivia Colman (The Favourite), Lady Gaga (A Star is Born) ve Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) aday gösterildi.

Yorgos Lanthimos imzalı The Favourite filminden bir sahne

Yabancı Dilde En İyi Film dalında Almanya'dan bir aday

Oscar Ödülleri'nde bu yıl Almanya'dan da bir yapım Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday gösterildi. Florian Henckel von Donnersmarck’ın yönettiği Werk ohne Autor (Asla Gözlerini Kaçırma) Alman sanatçı Gerhard Richter’in hayatından esinleniyor. Film aynı zamanda En İyi Görüntü Yönetmenliği dalında da aday. Alman yönetmen von Donnersmarck, 2007 yılında da Das Leben der Anderen (Başkalarının Hayatı) ile bu dalda Oscar’ın sahibi olmuştu.

En İyi Yabancı Dilde Film dalında aday gösterilen diğer filmeler ise Roma’nın yanı sıra Lübnan yapımı Capernaum (Kefernahum), Polonya yapımı Cold War (Soğuk Savaş) ve 2018 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Japon yapımı Shoplifters (Arakçılar). Cold War'ın yönetmeni Pawel Pawlikowski, Yorgos Lanthimos, Spike Lee, Alfonso Cuaron ve Adam McKay ile birlikte En İyi Yönetmen adayları arasında gösterildi.

A Star is Born filminde Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın birlikte söylediği Shallow şarkısı da büyük ses getirdi

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe