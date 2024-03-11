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Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Gazze damgası

11 Mart 2024

ABD'nin Los Angeles kentinde bu yıl 96'ncısı düzenlenen Oscar ödül törenine 7 dalda Oscar kazanan "Oppenheimer" filmi ve Gazze savaşına yönelik protestolar damgasını vurdu.

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Oppenheimer filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan Christopher Nolan ve filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy
Oppenheimer filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan Christopher Nolan ve filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian MurphyFotoğraf: VALERIE MACON/AFP

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da düzenlenen 96'ncı Oscar ödül törenine "Oppenheimer" filmi ile salon içinde ve dışında gerçekleştirilen Gazze savaşına yönelik protestolar damgasını vurdu.

Dolby Theater önünde gerçekleştirilen ve yüzlerce kişinin katıldığı Filistin yanlısı gösteri nedeniyle ödül töreni gecikmeli başlarken tören sırasında da çeşitli konuşmacılar Gazze'de yaşananlara tepkilerini dile getirdi.

ABD'li fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan ve 13 dalda Oscar'a aday gösterilen Oppenheimer, "En İyi Film" dahil yedi dalda ödüle layık görülerek geceye damgasını vurdu.

Filmin yönetmeni Christopher Nolan "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanarak ilk kez Oscar sahibi olurken filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Yine Oppenheimer'da rol alan Robert Downey Jr.  "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüyle ilk kez Oscar alırken film ayrıca "En İyi Film Müziği" ve "En İyi Sinematografi" dallarında da ödül aldı.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'un oldu
"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'un oldu Fotoğraf: PAT BENIC/UPI Photo/IMAGO

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'un, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü de The Holdovers'daki rolüyle Da'Vine Joy Randolph'un oldu. Barbie filmindeki "What Was I Made For?" "En İyi Özgün Şarkı", Godzilla Minus One da "En İyi Görsel Efekt" ödülüne layık görüldü. Ukrayna savaşını konu alan "Mariupol'de 20 Gün" ise "En İyi Belgesel" kategorisinde ödül alırken "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülü "Zone of Interest" filmine gitti.

Jonathan Glazer
Jonathan GlazerFotoğraf: Sthanlee B. Mirador/Sipa USA/picture alliance

Glazer: Yahudilik ve Holokost'un kullanılmasını reddediyoruz

Yahudi Soykırımını (Holokost) konu alan "Zone of Interest" filminin yönetmeni Jonathan Glazer, ödül konuşmasında Gazze savaşıyla ilgili ifadeleriyle büyük alkış topladı. Kendisi de Yahudi asıllı olan Glazer, Yahudilik ve Holokost'un işgal ve savaşa gerekçe olarak kullanılmasını reddettikleri mesajı vererek "Şu an burada Yahudilikleri ve Yahudi Soykırımının, pek çok masum insan için çatışma getiren bir işgal tarafından gasp edilmesini reddeden kişiler olarak duruyoruz. İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun Gazze'de devam eden saldırıların kurbanları olsun hepsi insanlıktan çıkarmanın kurbanlarıdır" ifadelerini kullandı.

Aralarında şarkıcı Billie Eilish ile Ramy Youssef ve Mark Ruffalo gibi ünlü Hollywood yıldızlarının da bulunduğu bazı oyuncular da salona "Gazze'de ateşkes" talebini ifade eden kırmızı broşlarla geldi.

DW/BK,HT

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