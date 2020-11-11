 Oruç Reis′in görev süresi uzatıldı | TÜRKİYE | DW | 21.11.2020

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TÜRKİYE

Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı

Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı. Oruç Reis'in görev süresi 23 Kasım Pazartesi günü sona eriyordu.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürecek

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürecek

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis sondaj gemisinin görev süresinin uzatıldığını duyurdu. Yeni ilan edilen Navtex‘le (denizcilere duyuru) Oruç Reis'in görev süresi 29 Kasım'a kazar uzatıldı. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Ataman ve Cengizhan gemilerinin eşlik ettiği sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in "uluslararası hukuka uygun olarak Türk kıta sahanlığında" faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Tam donanımlı Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları, jeolojik, jeofizik ve hidrografik oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Doğu Akdeniz gerilimi

Daha önce Oruç Reis'in 23 Kasım'a kadar bölgedeki faaliyetlerini sürdüreceği ilan edilmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, deniz yetki alanları konusunda anlaşmazlık yaşadığı Avrupa Birliği (AB) üyeleri  Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile gerginliğe neden oluyor.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Suçlamaları reddeden Türkiye ise sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının Türkiye'ye ait olduğunu belirtiyor.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne destek veren AB ise Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanabileceği mesajını veriyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar konusunda Aralık ayına kadar verilen süreyihatırlatarak, "Zaman doluyor ve Türkiye ile ilişkilerimizde bir dönüm noktasına doğru ilerliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

DW/JD,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapmakla görevli Oruç Reis sondaj gemisinin görev süresi 23 Kasım’a kadar uzatıldı.  

Merkel: AB liderleri Türkiye’yi Aralık'ta görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından AB’nin Aralık ayındaki zirvede,Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerini ele alacağını söyledi.  

Maas’tan Türkiye’ye Aralık’ta yaptırım uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğini açıkladı.  

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı

AB liderleri Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle bir kez daha uyardı. AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "tek taraflı eylemlerini" kınadıklarını söyledi.  

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