Ortadoğu’da tansiyonu düşürme çabaları

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasının ardından sivil halka insani yardımların ivedilikle ulaştırılmasını talep etti. İlgili açıklamada ayrıca bölgede kalıcı bir barış sağlamanın aciliyetine vurgu yapılarak, İsrail ile Filistin'in "İki demokratik ülke" sıfatı ile yan yana var olmaları gerektiği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği (AB) de iki devletli çözümü destekliyor. İsrail ile Hamas, Mısır'ın arabuluculuğunda 11 gün süren çatışmaların ardından geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece ateşkes üzerinde anlaşma sağlamışlardı.

İsrail insani yardımlara şüphe ile bakıyor

İsrail yönetimi abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nin sahil kısmından Filistinlilere insani yardım ulaştırılması fikrine ise sıcak bakmıyor. Böylesi bir yardım organizasyonunun, 2014'teki çatışmalardan sonra olduğu gibi Hamas'ın yeniden silahlanmasına katkı sağlayabileceğini öne süren İsrailli bazı bakanlar, Filistin bölgelerinden bundan sonra gelecek her türlü saldırıya, bugüne dek olduğundan çok daha sert cevap verileceğini dile getirdi.

Maliye Bakanı İsrael Katz, "İsrail'in güneyine yapılacak her saldırıya karşı Hamas'ın lider kadrosundan isimlerin öldürülmesi ve Hamas hedeflerine ateş açılması gerekiyor" dedi.

İsrael Katz

Katz ayrıca, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın yapılacak her saldırının hesabını "başıyla ödeyerek vereceğini" ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, 11 günlük çatışmalar boyunca Gazze'den İsrail'e 4 bin 360 roket atışı yapıldı, bunlardan 680 kadarı Gazzelilerin kendi bölgesine düştü. 13 İsraillinin öldüğü bildirilen açıklamaya göre İsrail ordusu da Gazze Şeridi'nde bin 500'den fazla hedefi vurdu.

Radikal Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında 248 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hamas yönetimi yeniden iş başı yaptı

Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın sivil yönetim kadroları pazar gününden itibaren faaliyetlerine yeniden başladı. İsrail tarafından askeri hedeflerin yanı sıra sivil yönetim merkezleri ile çok sayıda konutun, sağlık merkezinin ve diğer kamu binalarının vurulması sonucu bölgede ağır bir hasar oluşmuş durumda.

Öte yandan İsrail'in Tel Aviv kentinde bir gösteri yürüyüşüne katılan binlerce İsrailli, Filistinlilerle aralarında onlarca yıldır süren sorunların barışçıl bir biçimde çözülmesini talep etti. Söz konusu gösteride taşınan pankartlarda, "Burası hepimizin yuvası" ve "Tüm vatandaşlara eşit haklar" gibi sloganlar yer aldı.

BAE barış için arabuluculuğa hazır

Bu arada körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan‘ın, İsrail ile Filistinliler arasında barış sağlama çabalarına katkıda bulunmak istediği, ülkenin resmi haber ajansı tarafından duyuruldu. Şeyh El Nahyan'ın bu fikrini Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği bildirildi.

BAE, ABD'nin girişimiyle geçen yıl İsrail ile arasındaki ilişkileri normalleştirme adımları atmıştı. BAE Şeyhi El Nahyan'ın, "İsrail'in ateşkesi korumak ve çatışmaları azaltıp barışı sağlamak için yeni yollar bulma konusunda tüm taraflarla iş birliğine hazır olduğunu" dile getirdiği belirtiliyor.

dpa,Reuters / ET,HT

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