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Güncel Konular

Suriye'den savaşçıların Rusya'nın yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya gitmeye hazırlandığı belirtiliyor

"Rusya ve Türkiye destekli savaşçılar Ukrayna yolcusu"

"Rusya ve Türkiye destekli savaşçılar Ukrayna yolcusu"

Suriye'de 40 binden fazla paralı savaşçının Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmak üzere kayıt yaptırdığı belirtiliyor.
Politika
15 Mart 2022
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) Ericsson dosyasını açtı

Ericsson IŞİD topraklarında militanlara para ödedi

Ericsson IŞİD topraklarında militanlara para ödedi

ICIJ'in yeni araştırması "the Ericsson List", DW Türkçe'nin de aralarında olduğu 31 medya kuruluşuyla aynı anda yayında.
Ekonomi
27 Şubat 2022
İsrail Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Benny Gantz

"Kendimizi iki devletli çözüm içerisinde bulacağız"

"Kendimizi iki devletli çözüm içerisinde bulacağız"

İsrail Başbakan Yardımcısı Benny Gantz, "iki oluşumlu bir çözüm" ifadesini kullandı.
Politika
20 Şubat 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi'de Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi

Türkiye ile BAE arasında yeni sayfa

Türkiye ile BAE arasında yeni sayfa

Türkiye-BAE arasındaki normalleşme uzmanlara göre sadece iki ülke açısından değil bölgesel düzlemde de ele alınmalı.
Politika
15 Şubat 2022
external

Irak'ta turist olmak: Bağdat ve antik Babil kenti neden görülmeye değer?

Irak'ta turist olmak: Bağdat ve antik Babil kenti neden görülmeye değer?

Irak, uzun süredir yaşanan istikrarsız ortam nedeniyle muhtemelen seyahat için birçok kişinin ilk tercihi değil. Birçok ülkenin Irak'a hala seyahat uyarısı bulunuyor. Yıllar süren savaş ve terör ülkede derin izler bıraktı. Öte yandan Fırat ve Dicle arasında bulunan Bağdat, uygarlığın beşiği kabul ediliyor. Youtuber Eva zu Beck Bağdat'ı karış karış gezdi ve antik Babil kentini ziyaret etti.
Kültür
12 Şubat 2022
13:43 dak.

Baerbock’tan İsrail’e Yahudi yerleşimleri eleştirisi

Baerbock’tan İsrail’e Yahudi yerleşimleri eleştirisi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock İsrail'e ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.
Politika
10 Şubat 2022