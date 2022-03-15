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Güncel Konular
"Rusya ve Türkiye destekli savaşçılar Ukrayna yolcusu"
"Rusya ve Türkiye destekli savaşçılar Ukrayna yolcusu"
Suriye'de 40 binden fazla paralı savaşçının Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmak üzere kayıt yaptırdığı belirtiliyor.
Politika
15.03.2022
15 Mart 2022
Ericsson IŞİD topraklarında militanlara para ödedi
Ericsson IŞİD topraklarında militanlara para ödedi
ICIJ'in yeni araştırması "the Ericsson List", DW Türkçe'nin de aralarında olduğu 31 medya kuruluşuyla aynı anda yayında.
Ekonomi
27.02.2022
27 Şubat 2022
"Kendimizi iki devletli çözüm içerisinde bulacağız"
"Kendimizi iki devletli çözüm içerisinde bulacağız"
İsrail Başbakan Yardımcısı Benny Gantz, "iki oluşumlu bir çözüm" ifadesini kullandı.
Politika
20.02.2022
20 Şubat 2022
Türkiye ile BAE arasında yeni sayfa
Türkiye ile BAE arasında yeni sayfa
Türkiye-BAE arasındaki normalleşme uzmanlara göre sadece iki ülke açısından değil bölgesel düzlemde de ele alınmalı.
Politika
15.02.2022
15 Şubat 2022
Irak'ta turist olmak: Bağdat ve antik Babil kenti neden görülmeye değer?
Irak'ta turist olmak: Bağdat ve antik Babil kenti neden görülmeye değer?
Irak, uzun süredir yaşanan istikrarsız ortam nedeniyle muhtemelen seyahat için birçok kişinin ilk tercihi değil. Birçok ülkenin Irak'a hala seyahat uyarısı bulunuyor. Yıllar süren savaş ve terör ülkede derin izler bıraktı. Öte yandan Fırat ve Dicle arasında bulunan Bağdat, uygarlığın beşiği kabul ediliyor. Youtuber Eva zu Beck Bağdat'ı karış karış gezdi ve antik Babil kentini ziyaret etti.
Kültür
12.02.2022
12 Şubat 2022
13:43 dak.
Baerbock’tan İsrail’e Yahudi yerleşimleri eleştirisi
Baerbock’tan İsrail’e Yahudi yerleşimleri eleştirisi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock İsrail'e ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.
Politika
10.02.2022
10 Şubat 2022
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