 Ormanlardaki hayvan popülasyonunda yarı yarıya azalma | YAŞAM | DW | 13.08.2019

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YAŞAM

Ormanlardaki hayvan popülasyonunda yarı yarıya azalma

Yapılan bir araştırma, dünya çapında ormanlarda yaşayan 455 hayvan popülasyonu ve 268 omurgalı türünde yarı yarıya azalma olduğunu ortaya koydu. Nedeni ise insanların yaşam alanlarını yok etmesi.

Papua Baumkänguru (Greenpeace/G. Cubitt)

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) verilerine göre 1970-2014 yılları arasında ormanda yaşayan çok sayıda hayvan türünün sayısı yarı yarıya azaldı. Özellikle kurbağalar gibi amfibi türler ve maymun gibi memeli hayvanlar ya da orman fillerinin sayısında ciddi oranda düşüş kaydedildiği bildirildi.

WWF raporunda mercek altına alınan 455 hayvan popülasyonu ve 268 omurgalı türünde ortalama yüzde 53'lük azalma tespit edildiği, azalmadan özellikle de tropik bölgeler ve Amazon ormanlarının etkilendiği belirtiliyor. Canlıların sayısının azalmasının başlıca nedeni olarak ağaç kesimi ve tarım amacıyla ormanların yok edilmesi sonucu yaşam alanlarının kaybı gösteriliyor.

"Ormanların hayvanlara ihtiyacı var"

WWF Almanya şubesinden Christoph Heinrich dünya çapında ormanlarda tür çeşitliliğindeki azalmanın dehşet verici olduğunu ve alarm verdiğini belirtti.

"Hayvanlar yok olursa ormanlar da sera gazını emme işlevini yitirir” diyen Heinrich,  biyolojik çeşitliliğin yok olmasını tersine çevirmek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için ormanların ve içindeki canlıların korunması gerektiğini vurguladı.

Brezilya'da yağmur ormanlarındaki tahribat

Brezilya'da yağmur ormanlarındaki tahribat

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nün kısa süre önce açıklanan raporunda iklim değişikliğiyle mücadelenin en iyi yönteminin ormanlaştırma olduğu sonucuna varılmıştı. İsviçreli bilim insanları, ormanlaştırmayla karbondioksit salınımının üçte ikisinin azaltılabileceğine dikkat çekmişti.

Ormanlar iklim değişikliğine yol açan karbondioksiti emiyor, aşırı sıcak, don, kuruluk ve fırtına gibi doğa olaylarını yumuşatıyor. Havayı temizleyen ormanlar pek çok canlının da yaşam alanı.

DW,dpa/DK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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