 Ormanlar yanıyor: Yeşile dönüş mümkün mü? | Türkiye | DW | 04.08.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Ormanlar yanıyor: Yeşile dönüş mümkün mü?

Yanan ormanları yeniden ağaçlandırmak mümkün mü? Arazi tahribatı ve genetik kirlenme yapılmaması uyarısında bulunan uzmanlar, ekosistemin yeniden sağlanıp sağlanamayacağını DW Türkçe'ye anlattı.

Türkei | Blick auf griechische Insel Kastelorizo oder Meis

Türkiye'de her yıl binlerce hektar orman alanı çeşitli sebeplerle çıkan yangınlar nedeniyle yok oluyor. DW Türkçe'nin Orman Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre bu yıl içerisinde Temmuz ayı sonuna kadar çıkan 1722 orman yangınında 2138 hektar alan yandı. 2009-2020 yılları arasında çıkan toplam 29 bin 965 orman yangınında ise 98 bin 950 hektar orman alanı kül oldu.

Son bir haftada başta Antalya olmak üzere birçok ilde çıkan orman yangınlarında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü ise henüz net olarak bilinmiyor. "Olağanüstü bir durum" yaşandığını belirten Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, alan ölçümlerinin "yangınlar bittikten sonra arazi üzerinde" yapılacağını söylüyor.

Peki yangınlar söndürüldükten sonra yanan bu orman alanları yeniden eski haline döndürülebilir mi?

Orman ekosisteminin "sadece ağaçlardan ibaret olmadığını" vurgulayanİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Doğanay Tolunay, ekosistem ve bitki örtüsü bakımından inanılmaz bir tahribatın söz konusu olduğuna dikkat çekiyor.

DW Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Tolunay, orman yangınlarının çevresel etkilerine dikkat çekerek "Ormanların önemli yaşamsal olan fonksiyonları var. Yangınlarla karbon depolama işlevleri ve bitkiler kesintiye uğradığı için oksijen üretim miktarı azalır. Ayrıca toprağı tutma gibi önemli işlevleri var" diyor.

Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Doğanay Tolunay

Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Doğanay Tolunay

Bölgedeki önemli sorunlardan biri ise yangın nedeniyle etrafa saçılan kül ve duman. Orman yangınlarından sonra yağış durumuna göre "küllerin taşınmasıyla su kaynaklarına ulaşması" gibi sorunlarla karşılaşılabileceğine dikkati çeken Tolunay, "Kuru havalarda bile rüzgarla birlikte bunlar yerleşim alanlarına taşınıp hava kalitesini bozabilir" uyarısını yapıyor.

"Yangına dayanıklı ağaç dikmek arazi tahribatıdır"

Türkiye'de her orman yangını sonrası "derhal ağaçlandırma" ve "yangına dayanıklı ağaç dikimi" gündeme geliyor.  Ancak uzmanlar her iki görüşe de karşı çıkıyor. Hâlâ söndürülme çalışmaları devam eden yangınlardaki ormanların Kızılçam ağaçlarından oluştuğuna dikkat çeken uzmanlar, yerine başta türde fidanların dikilmesiyle "genetik kirlenme"ye yol açılacağını kaydediyor.

Yangın sonrası çalışmalara değinen TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, bölgedeki ormanın doğasının korunması için yapılacak çalışmanın "restorasyon çalışması" olması gerektiğini belirtiyor.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Hikmet Öztürk, yanan alanların incelenerek eski kimliklerinin ortaya konulup uygun şekilde revize edilmesi gerektiğini söylüyor. Yanan alanların "özellikleri nedeniyle kendiliğinden çimlenebilir" olduğunu ifade eden Öztürk, yangına dayanıklı ağaçlar, ceviz, zeytin gibi ağaçların dikilmesi açıklamalarına da tepki gösteriyor:

"Yangın sonrası yapılacak çalışmalar bir restorasyon çalışmasıdır. Eski haline getirilmesidir. Yoksa bunun adı arazi tahribatı olur. 'Yanmasa da kesip zeytin, ceviz dikseniz ne olurdu?' Bu da arazi tahribatıdır. Bu o alanı orman olmaktan çıkarmak, tarım alanına dönüştürmektir. Yani siz orman alanınızı kaybetmiş, tarım alanınızı çoğaltmış olursunuz. O zaman niye ormanın yandığına üzülüyorsunuz? Yangına dayanıklı ağaç dikmekte yine arazi tahribatıdır. Ayrıca yanmayan ağaç diye bir şey de yok."

Video izle 05:38

Çökertme'de yangın | "Zeytinliklerimiz yandı. Neye yarar bundan sonraki yaşamlarımız?"

Hemen ağaçlandırmaya girişmek yerine "öncelikle bu yanan alanların koruma altına alınması, ormanın yapısının incelenmesi" gerektiğini belirten Prof. Tolunay da "Ağaçlandırmayı ancak bitki örtüsü oluşturamadığımız yerlerde düşünmek gerekiyor" şeklinde konuşuyor.

"Ekosistem halini alması 50-60 yıllık bir süre alacaktır"

Yangınlar sonrası en çok merak edilen soru yanan ormanların nasıl ve ne kadar sürede eski haline getirileceği. Bu konuda hem Orman Genel Müdürlüğü hem de TEMA Vakfı çalışmalar yapıyor. Ormanların neredeyse tamamının yönetimi devlete ait. Bu nedenle vakıfların da bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor.

DW Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, yanan alanların bitki örtüsünün eski haline gelmesinin kısa bir süre alsa da ekosistemin kendini toparlaması için onlarca yıl geçmesi gerektiğini belirtiyor.

TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk

TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk

Ağaçların oluşması ya da fidan dikmenin "ekosistem oluşması" anlamına gelmediğini söyleyen Prof. Dr. Doğanay Tolunay, "Hayvan türlerinin gelmesi çok daha uzun sürecektir. Ağaçlar en az 20-25 yıl sonra 10 metre boy civarına gelecektir ve yavaş yavaş hayvanlar türleri, kuş türleri sahaya gelecektir. Kızılçam ormanlarının ekosistem halini alması 50-60 yıllık bir süre alacaktır. Ama kızılçam değil de başka bir orman ağacı türünde ekosistem haline gelmesi çok daha uzun, meşe ormanlarında 100 yılı bulabilir" diyor.

Uzmanlara göre ormanın yeniden eski haline getirilmesi sürecinde öncelikle yangının sönmesi ve yanmış olan ağaçların sahadan toplanması gerekiyor. Bu süreçte yapılacak çalışmalarla da alanın özelliklerinin belirlenmesiyle birlikte uygun fidan ve tohumların toplanması sağlanacak.

"Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. 50, belki de 100 yıldır böyle bir yangın yaşanmadı" diyen OGM yetkilileri de "Ağaçların türlerine göre farklı yenileme işlemleri yapılıyor. Olağanüstü başka bir durum olmazsa 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz" bilgisini veriyor.

Kızılçamın tohumlarının "Nisan-Mayıs aylarında" olgunlaştığının altını çizen TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, "Bu mevsimi geçirdik biz. Önümüzdeki yıl toplarsınız. Bu süreçte de tohum ekim zamanı kaçar. Sonraki Ocak-Şubat aylarına kadar bekletmeniz gerekir. Fidanlar mutlaka uygun zaman içinde dikilmeli" ifadelerini kullanıyor.

"Eylül ayında dikeceğiniz fidan tutmaz" diyen uzmanlar başka il veya bölgelerden getirilecek tohumların da bölgedeki ekosistemi bozacağını söylüyor. Uzmanlara göre bu alanlar kendiliğinden de yeşillenebilir. Ancak yine de ağaçlandırma yapılması gerekiyorsa bölgeye uygun fidanların seçilmesi gerekiyor.

Adnan Ağaç

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Orman yangınları: Can kaybı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca’nın verdiği bilgiye göre, devam eden yangınlarda bir kişi daha hayatını kaybetti. İspanya'dan gelen uçakların ise söndürme işlemine başladığı açıklandı.  

"Bu hız alınamazsa istikamet Termik Santral"

Milas Belediye Başkanı Tokat, Muğla’nın Milas ilçesinde günlerdir söndürülemeyen yangınların termik santrallere ulaşma tehlikesi olduğunu açıkladı. Tokat, "Burada kritik noktadayız" dedi.  

THK yetkilileri: Uçakların bakımı için 4-5 milyon dolar gerekli

Yangın söndürme çalışmalarında kullanılamayan 7 THK uçağını DW Türkçe görüntüledi. Yetkililer, uçakların bakımı için 4-5 milyon dolar gerektiğini söyledi. Kurum, yangınlara müdahale için ise 16 helikopter kiraladı.  

Orman yangınları: "Atmosferle pazarlık edemezsiniz"

İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, orman yangınlarına karşı tek çarenin iklim değişikliği ile mücadele etmek olduğunu söylüyor. Şahin, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.  

Benzer içerik

29.07.2021 Türkei | Waldbrände in Bodrum

Türkiye'de 21 ilde 63 orman yangını 30.07.2021

Son üç günde 21 ilde 63 orman yangını çıktı. Bakanlık bunlardan 20’sinin devam ettiğini, 43’ünün kontrol altına alındığını duyurdu. Marmaris’te 1 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4'e yükseldi.

Eine Frau versucht mit einem Zweig ein Feuer auszuschlagen. Nachdem zwei Forstarbeiter bei Löscharbeiten in der südtürkischen Provinz Antalya ums Leben gekommen sind, stieg die Anzahl der Todesopfer auf sechs an. Seit dem 28.07.2021 wüten in der Türkei zahlreiche Waldbrände, wobei die türkische Mittelmeerküste besonders betroffen ist. +++ dpa-Bildfunk +++

Manavgat'taki yangında can kaybı 7'ye yükseldi 01.08.2021

Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulunmasıyla can kaybı 7'ye yükseldi. Antalya ve Muğla bölgelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

A firefighter extinguishes a forest fire near the town of Manavgat, east of the resort city of Antalya, Turkey, July 30, 2021. REUTERS/Kaan Soyturk

Orman yangınları: Belediye başkanlarından "yardım" çağrısı 02.08.2021

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in "Yanıyoruz, Gündoğmuş'a uçak gönderin" açıklamasına Bakan Çavuşoğlu tepki gösterdi. Marmaris ve Bodrum belediye başkanları da yardım çağrısında bulundu.