 Orman yangınları: Sosyal medya hesaplarına yasal işlem | Türkiye | DW | 01.08.2021

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Türkiye

Orman yangınları: Sosyal medya hesaplarına yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yangınla ilgili dezenformasyon yaparak, "halk arasında korku ve panik yaratan" kişiler hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Twitter

Emniyet Genel Müdürlüğü bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de son günlerde etkili olan ve üzüntüye yol açan yangınlar hakkında sosyal medyada yanlış bilgiler yayan kişilerin tespit edilerek, bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Açıklamada söz konusu yangınlar konusunda sosyal medya platformlarında, "Başka ülkelerde gerçekleşmiş orman yangınlarına ilişkin görüntüler olmasına rağmen ülkemizde meydana gelmiş gibi yansıtılan; birtakım film sahnelerinden alınan; ülkemizde yaşanan ancak eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntüler tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütülmektedir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan; halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden" ve devleti ve hükümeti alenen "aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan" şahısların tespit edilerek, gerekli yasal işlemlerin yapıldığını bildirdi.

DW/JD, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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