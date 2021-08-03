Orman yangınları: Can kaybı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de günlerdir devam eden yangınlardaki can kaybı ve tedavilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca’nın verdiği bilgiye göre bir kişi daha hayatını kaybetti.

Türkiye'de çok sayıda ilde günlerdir devam eden yangınlarda bir kişi daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla’daki yangınlarda bir vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükselmiş oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda da Manavgat'ta yedi, Marmaris'teki yangınlarda da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmiştı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Antalya’da 598 hastanın tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini 11 hastanın tedavisinin de sürdüğünü duyurdu. Bakan Koca, 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı ve toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahada görev yapıldığını belirtti.

Muğla’ya dair verilerde ise Bakan Koca, "271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik" dedi. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız” şeklinde bilgi verdi.

AB yardım uçakları Dalaman’da

Avrupa Birliği’nin (AB) rescEU programı kapsamında Türkiye'ye gönderileceğini duyurduğu İspanyol uçakları ile 27 uzman personelin de Türkiye'ye geldiği bildirildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İspanya’dan gelen iki uçağın Dalaman Havalimanı’na indiğini ve durum tespit ile hazırlık çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu. İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gelen yangın söndürme uçaklarının havalandığına dair bilgi verildi.

İspanya'dan gelen uçakların ilk olarak Köyceğiz'deki söndürme çalışmalarına katılacakları haber verildi. Hırvatistan’dan yollanan ilk uçağın da dün Alanya Gazipaşa Havalimanı’na indiği açıklanmıştı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AB, bu zor zamanda #Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Türkiye'nin talebi üzerine #rescEU filosundan 3 adet Candair tipi uçakla İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Geçmiş olsun Türkiye" denildi.

Yangınlarda kasıt iddiasına cevap

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ülkede günlerdir yayılarak süren yangınlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sentop, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın ve istihbarat örgütlerinin çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü belirterek, "Biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bütün kurumlarımızla, ormancılarımızla, itfaiye ekiplerimizle ve milletimizle bu hadisenin de üstesinden geliriz" dedi. Yarın TBMM Tarım ve Orman Komisyonu’nda üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinden oluşan bir heyetin yangınların gerçekleştiği mahallerde incelemelerde bulunacağını da duyuran Şentop, "Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez" ifadelerini kullandı.

DHA, DW/ ETO, BÖ

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