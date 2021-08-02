Orman yangınları: Belediye başkanlarından "yardım" çağrısı

İletişim Başkanlığı, Türkiye'de son altı gün içinde 35 ilde çıkan 138 orman yangının 129'unun kontrol altına alındığını açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ile Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

Alevlerin yaklaşmaya başlaması nedeniyle yaklaşık 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi.

İlçenin girişinde bulunan Senir Mahallesi ve çıkışındaki Ümütlü Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle ilçe merkezi, yoğun dumanla kaplandı. Dernek Dağı zirvesinde alevlerin yükselmesi ve ilçe merkezine rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlemesi, paniğe neden oldu. Cami hoparlörlerinden ilçenin hızlıca tahliye edilmesi yönünde anonslar yapıldı. Kadın ve çocuklar ile yaşlılar, valizleriyle ilçeden uzaklaşmaya başladı.

Alevlerin sardığı Gündoğmuş'a giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek "yardım" çağrısında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşabildiği yere kadar gidip yangını söndürmek için mücadele edeceklerini belirten Böcek, "Yangın Gündoğmuş merkezine geldi. Yanıyoruz. Gündoğmuş'a uçak gönderin. Helikopter gönderin. Yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar" çağrısı yaptı.

Çavuşoğlu'undan Böcek'e tepki: "Hiç yakıştıramadım"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in açıklamalarına ilçede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi. Yangının şehrin "çok yakınında" olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Dokuz helikopter burada çalışıyor. Yangın tepede olduğu için uçaklar o noktaya yanaşamıyor. Arkadaşlarımız buradan Isparta'ya da destek veriyor. Elbette Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böcek de bizimle birlikte çalışıyor. Sürekli telefonla da görüşüyoruz. Başkan Böcek'in şehre ilgi göstermesi doğal. Ancak gelip buraya 'İnsanlar yanıyor. Uçak helikopter gönderin' demesi ve panik yaratması doğru değil. Muhittin Bey'e hiç yakışmadı bu söylemler. Genel başkanına ve o partiden milletvekillerine yakışır ama kendisini tanıdığım için ona yakıştıramadım" diye konuştu.

"Çığlıkları duyun artık!"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de beş gündür devam eden orman yangını, kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerine kadar geldi. Alevler, bazı evlere kısmen hasar verdi. Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ediyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yetkililere, "Hisarönü yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar geldi, evler tahliye ediliyor. Acil havadan destek şart! Çığlıkları duyun artık!" diyerek çağrı yaptı.

Bodrum'dan yardım çağrısı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınları sürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çiftlik'e bağlı Çukurgöl mevkiinde çıkan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman alevlendiğini söyledi. Aras, "Bir an önce buraya uçak veya helikopter gelmeli. Bu alevler harlanmadan, daha fazla parlamadan bu kesilmeli. Yoksa bu vadiye indiği zaman asırlık çamlar var. Buradan sonrası Çiftlik. Bir an önce buraya uçak mı gelecek, helikopter mi gelecek ne gelecekse gönderin. Bu kadar zor bir şey değil" dedi ve acil yardım çağrısında bulundu.

DHA, ANKA, DW/JD, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe