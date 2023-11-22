OpenAI: Kovulan CEO Sam Altman işine dönüyor

ABD'li yapay zeka teknolojisi şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın Cuma günü işinden kovulduğu açıklanmıştı, Altman'ın bugün de işine geri döneceği duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Altman'ın dönüşüne ek olarak kovulması kararını alan yönetim kurulunu değiştirmesine de karar verildiği kaydedildi. Yeni yönetim kurulunda, eski ABD Maliye Bakanı Larry Summers, yazılım şirketi Salesforce'un eski CEO'su Bret Taylor ve Quora CEO'su Adam D'Angelo'nun yer alacağı belirtildi.

Altman Pazartesi günü OpenAI'ın yatırımcılarından Microsoft'a geçeceğini, OpenAI ise Twitch'ten Emmett Shear'ı geçiş dönemi CEO'su olarak atadığını açıklamıştı.

Konuya ilişkin X üzerinden bir açıklama yapan Altman, geri dönüş kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Altman "OpenAI'ı çok seviyorum ve son günlerde yaptığım her şey, ekibi ve misyonu bir arada tutmak içindi. Pazar akşamı Microsoft'a katılmaya karar verdiğimde, bunun kendim ve ekibim için en doğru yol olduğu açıktı" mesajını paylaştı.

"Tek ekip, tek misyon"

Bir başka paylaşımında ise Altman, "Şimdi her zamankinden daha fazla birlik ve bağlılık içerisindeyiz ve işimize daha önce hiç olmadığı kadar konsantre oluyoruz. Öyle ya da böyle, hep birlikte çalışacağız. Çok heyecanlıyım. Tek ekip, tek misyon" dedi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella da Altman'ın OpenAI'a dönüşü ve yeni bir yönetim kurulu oluşturulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Nadella, "Bunun daha istikrarlı, gelişmelerden haberdar ve etkili bir yönetiişim yolundaki ilk adım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Nadella, sözlerini "Güçlü ortaklığımızı inşa edeceğimiz ve yapay zekanın gelecek neslinin değerini müşterilerimiz ve ortaklarımıza ileteceğimiz için çok mutluyuz" şeklinde sürdürdü.

OpenAI çalışanlarından toplu istifa tehdidi

Pazartesi günü 700'ü aşkın OpenAI çalışanı, yönetim kuruluna kurul istifa etmediği takdirde toplu istifa edecekleri tehdidinde bulundukları bir mektup yazmıştı. Mektupta ayrıca Altman ve Brockman'ın görevlerine dönmeleri talep edilmişti.

Kuruluş tarihi 2015 olan OpenAI, kullanıcıların sorduğu sorulara yazdığı insansı yanıtlarla yapay zeka alanında çığır açan ChatGPT programını geliştirerek dünya çapına ün kazandı. Bu başarının üzerine teknoloji devi Microsoft, şirkete 10 milyar doları aşkın yatırım yapmış ve ChatGPT'yi arama motoru Bing de dahil olmak üzere çeşitli Microsoft ürünlerine entegre etmişti.

Altman, geçen hafta şaşırtıcı biçimde ChatGPT'yi geliştiren kişi olan, şirketin yönetim kurulu başkanı Greg Brockman ile birlikte OpenAI'daki görevinden kovulmuştu. Şirket tarafından geçen Cuma günü yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Altman'ın yönetim kuruluyla iletişiminde her zaman "dürüst" olmadığı belirtilmiş ve "Yönetim kurulunun artık OpenAI'ye liderlik etme becerisine güveni yok" ifadeleri kullanılmıştı.

Reuters, AFP / BÜ, HS

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