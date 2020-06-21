Onur Yürüşü ilk kez internetten: Beraber olmayı çok özledik

Bu yıl 28’ncisi düzenlenecek olan geleneksel İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, COVID-19 pandemisi sebebiyle ilk kez dijital olarak gerçekleşecek. “Ben neredeyim” temasıyla gerçekleşecek etkinlikler arasında pandemi sürecinde evde kalma çağrıları ile evlerin LGBTİ+’lar için ne kadar güvenli olduğunu ele alacak olan “Atanmış Aile Evlerine Sığanlar, Sığınanlar, Sığamayanlar” atölyesi, HIV ile mücadele ve aktivizminin konuşulacağı “HIV’e Dair Güncel Yaklaşımlar Paneli”, güvenli alan üzerine konulaşacak “Nerede Güvendeyiz?” atölyesi, drag kültürüne dair tüm merak edilenleri ele alacak "Drag Queen” atölyesi gibi etkinlikler var.

Onur Yürüyüşü geçen yıllarda yoğun polis şiddetine sahne olmuştu.

DW Türkçe’ye konuşan İstanbul Onur Haftası Komitesi’nden Emre Demir, pandemi patlak verdiğinde Onur Haftası'nın hazırlıklarını geçmiş yıllardakine benzer bir şekilde tamamladıklarını ancak pandemiyle birlikte pek çok şeyi değiştirmek zorunda kaldıklarını aktararak, “Herkes gibi biz de süreci öngöremedik. Ardından süreç netleşmeye başlayınca biz de bu sene dijital olarak yapmanın daha doğru olacağına karar verdik. Bizim gündemimizde daha önce etkinlikler için mekan ayarlamak gibi konular varken pandemiyle beraber online güvenliği nasıl sağlarız gibi gündemler eklendi” dedi.

Onur Yürüyüşü de online yapılacak

Son beş yıldır İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü de dijital olarak yapılacak. Onur Haftası Komitesi, bu yıl gerçekleşecek Onur Yürüyüşü için kimsenin sağlığını riske atmamak adına fiziksel bir buluşma için çağrı yapmadı. Bunun yerine online platformlar üzerinden “Taksim’de buluşma” kararı aldı.

Demir, uzun vadede evde kalmanın LGBTİ+’lar için kalıcı olmayacağının altını çizerek, “Pandemi bittiğinde tabii tekrar sokaklarda mekanlarda olacağız. Bizim için yeni bir değişim olmaz. Elbette pandemi bittikten sonra toplumsal sorunlar bizim de gündemimize girecektir. Ama beraber olmayı çok özledik ve ilk sokağa çıkabildikten sonra sokağa çıkmaya da devam edeceğiz. Yani pandemi ve evde olmak bir alışkanlık haline gelmez” diye konuştu.

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Onur Yürüyüşü nedir?

Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Onur Haftası’nın tarihi 1969 yılında ABD’nin New York kentindeki Stonewall Inn adlı bir barda eşcinsel ve trans bireylerin uzun süredir kendilerine karşı uygulanan baskı ve şiddete karşı ayaklanmasıyla başlayan ve dört gün boyunca sokaklara yayılan mücadeleye dayanıyor. Türkiye’de Onur Haftası ilk defa İstanbul'da “Cinsel Özgürlük Haftası” adıyla 1993 yılında kutlanmak istense de valiliğin yasaklaması, gözaltılar ve yurtdışından gelen konukların sınır dışı edilmesi sonucu yürüyüş yapılamadı. İlk Onur Yürüyüşü yine İstanbul'da 2003 yılında düzenlendi. 2015'ten bu yana ise her yıl Valilik tarafından yasaklanıyor.

Deniz Barış Narlı / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe